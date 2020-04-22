نداء شرارة تفاجئ جمهورها بـ"دعاء" يوميًا في رمضان

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نشرت الفنانة نداء شرارة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وتضمنت هذه الصورة البوستر الترويجي لبرنامجها الرمضاني الذي حددته لجمهورها والذي يحمل اسم "دعاء مع نداء".



وكتبت على هذه الصورة قائلة: "دعاء مع نداء راح أكون معكم طيلة أيام الشهر الفضيل، كل يوم دعاء بصوتي".



وتابعت قائلة: "كل عام وأنتم بألف خير أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، رمضان كريم مبارك علينا الشهر".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: كل سنة وحضرتك طيبة، انا مش من قليل بحبك كفاية انك مطلعتيش من ثوبك وما نسيتي دينك بحبك لأكثر من سبب".



وعلى صعيد أخر إمتازت "شرارة" بمواهب عديدة بجانب الغناء منها موهبة تقليد الفنانين بالإضافة إلى التلحين والكتابة.





وقدمت "شرارة" العديد من الأغاني منها "سهرانة أنا"، "أدور عليك"، و"أنا أردنية"، "هب السعد"، و"كلام في كلام"، و"يا نور"، "بتخون"، و"ضيعنا الحب"، و"يجرحني"، و"ابن النشامة"، و"زوروني"، و"بنت الشلبية"، "حبيتك بالتلاتة"، "بس يقبرني".