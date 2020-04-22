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بعد 'الفتوة'.. تعاون جديد يجمع يوسف سامي ومحمد سلطان
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:52 م
لمياء علي
تعاون الفنان محمد سلطان مع الملحن وليد سامي في تسجيل أغنية جديدة له تحت عنوان "طمعان في رحمة ربنا"، وسوف يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.
وجاء ذلك بعد إنتهاءه من غناء تتر مسلسل "الفتوة" الذي من المقرر عرضه خلال هذا السباق الرمضاني المرتقب.
يذكر أن أغنية "طمعان في رحمة ربنا" من كلمات كريم يزن، ألحان وليد سامي، توزيع اسلام الحسن، غناء محمد سلطان.
وجاء ذلك بعد إنتهاءه من غناء تتر مسلسل "الفتوة" الذي من المقرر عرضه خلال هذا السباق الرمضاني المرتقب.
يذكر أن أغنية "طمعان في رحمة ربنا" من كلمات كريم يزن، ألحان وليد سامي، توزيع اسلام الحسن، غناء محمد سلطان.
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