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توتنهام وإنتر ميلان يطاردان نجم برشلونة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

أشار تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، وجود منافسة قوية بين ناديي إنتر ميلان الإيطالي، وتوتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، نحو ضم أحد نجوم برشلونة، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، فإن نجم الوسط " أرثر ميلو " مطلوباً في توتنهام وإنتر ميلان، خلال الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن الدولي البرازيلي يعاني من صعوبة التأقلم على الأجواء من كتالونيا، منذ انضمامه لبرشلونة في صيف عام 2018 من جريميو البرازيلي.

وأضافت الصحيفة، أن ضم الهولندي فرانكي دي يونج مطلع الموسم الجاري زاد من الضغوطات المفروضة على أرثر في برشلونة هذا الموسم.

ونوهت الصحيفة، أن إنتر ميلان قد يدرج ميلو ضمن صفقة مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لبرشلونة، إذا تمسك اللاعب بالرحيل للنادي الكتالوني.

ويبحث أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، عن تقوية وسط ميدانه، حيث يتفاوض مع عدة لاعبين، مثل أرتورو فيدال وساندرو تونالي وكورنتين توليسو في هذا الموسم.

وفي جهة أخرى، يريد جوزيه مورينو، المدير الفني لتوتنهام، إضافة بعض الجودة لفريقه خلال الموسم المقبل، وقد يقدم البرازيلي الدولي إضافة مميزة لفريقه في المستقبل.

جدير بالذكر، أن أرثر خاض 67 مباراة مع برشلونة منذ إنضمامه للفريق في جميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

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