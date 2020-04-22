تعافي أسعار النفط يصعد بمؤشرات البورصات الخليج بنهاية التعاملات





ارتفعت البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من تعافي أسعار النفط بعد أن وصل الخام الأمريكية للقيمة السلبية وسجل خام برنت أقل مستوى منذ 1999.





واتفقت أوبك+ على قيود جديدة الشهر الجاري لكن الإجراءات العالمية لاحتواء جائحة فيروس كورونا أضرت بالطلب ودفعت أسعار النفط للتراجع.





ونزل خام برنت 24 بالمئة في الجلسة السابقة ولامس 15.98 دولار للبرميل يوم الأربعاء وهو أقل مستوى منذ يونيو حزيران 1999. وبحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش ارتفع برنت 1.2 دولار بالمئة إلى 19.57 دولار.





وزاد المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 بالمئة وكسب سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة وارتفع سهم شركة أرامكو السعودية بالنسبة ذاتها.





وقال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية اختارت إتش.إس.بي.سي وسوميتومو ميتسوي بانكينج كوربوريشن اليابانية لتنسيق محادثات مع بنوك أخرى من أجل قرض بقيمة عشرة مليارات دولار تقريبا تسعى شركة النفط العملاقة للحصول عليه.





وسيساعد التمويل الشركة في دعم استحواذها على حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة. نزل سهم سابك 0.9 بالمئة.





وفي دبي، كسب المؤشر اثنين بالمئة بفضل قفزة لسهم شركة إعمار ‭‭‭ ‬‬‬للتطوير بنسبة 6.9 بالمئة وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 بالمئة.





وارتفع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) الإماراتية 1.8 بالمئة بعد إعلان الشركة نتائجها الفصلية.





وتقدم مؤشر بورصة أبوظبي 3.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، وهو الأكبر في البلاد، 3.8 بالمئة.





وأغلق المؤشر القطري مرتفعا 2.1 بالمئة بفضل ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 3.4 بالمئة وبنك قطر الوطني 2.4 بالمئة.



