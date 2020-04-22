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مواعيد الحظر في رمضان على مائدة الوزراء والقرارات غدًا الخميس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:02 م
قرارات مجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
يترقب المصريون قرارات مجلس الوزراء بشأن ساعات الحظر في شهر رمضان الكريم، حيث لا يفصلنا عن هذه الأيام المباركة سوى ساعات قليلة.

قرارات مجلس الوزراء

وأوضحت المصادر أن قرارات مجلس الوزراء بشأن الحظر المرتقب استمراره في شهر رمضان الكريم سيتم الإعلان عنه غدًا الخميس الموافق الـ23 من أبريل الجاري 2020.

موعد قرارات مجلس الوزراء

وستصدر قرارات مجلس الوزراء غدًا حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على التزام المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ما ستتضمنه قرارات مجلس الوزراء

وستضمن قرارات مجلس الوزراء كل ما يتعلق بالحظر سواء كده أو تعديل مواعيده مع التأكيد على شروطه الواجب اتباعها، والتي أعلنت عنها الحكومة مسبقًا، وفق تعليمات وزارة الصحة العالمية والمصرية، من أجل حماية المجتمع ومواطنيه.

كورونا وقرارات مجلس الوزراء

وتعقد اللجنة العليا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اجتماعها لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالفيروس وكافة إحصاءاته، والإجراءات الواجب اتباعها من أجل الحد من انتشار "كورونا"، بانتظار قرارات مجلس الوزراء المقرر الإفصاح عنها يوم الغد.

الإعلان عن قرارات مجلس الوزراء

وستعلن قرارات مجلس الوزراء عقب الانتهاء من اجتماعه الأسبوعي، ولاسيمًا مع قرب شهر رمضان الكريم، والذي لن يشهد هذا العام الزحام ولا الصلوات بالمساجد ولا خيمه الليلية، التزاما بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الحكومة المصرية.

قرارات مجلس الوزراء بشأن الحظر

ومدت الحكومة المصرية حظر التجول لمدة 15 يوما مع تعديل مواعيده ليبدأ من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين آخرين، على أن تنتهي فترة الحظر الجديدة غدا الخميس، ومن المقرر أن يتم مد الفترة، وعدم تخفيف الإجراءات، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.


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