لجنة مستجدات كورونا تنصح بالتقيد بنصائح الصحة في شهر رمضان

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الـ63، اليوم، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12772، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 1812، ووصل العدد الكلى للوفيات إلى 114، حسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.





نصح “العبد العالي”، بضرورة الابتعاد “عن تناقل الأغراض الشخصية، وسجادة الصلاة تعتبر من الأغراض الشخصية التي عليك عدم تناقلها مع الغير”.





وأكد “متحدث الصحة”، أن “فرص انتشار فيروس كورونا لا تختلف في رمضان عن باقي الشهور”، مبينًا أن مكة تسجل الرقم الأعلى في الإصابات الجديدة تليها الهفوف ثم الرياض”.





وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن مسألة صيام المصاب بفيروس كورونا المستجد، ترجع إلى الأطباء المعالجين للحالة المرضية، مبينًا أن البرنامج العلاجي للمريض له دور آخر.