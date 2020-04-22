"اتحاد الصناعة" عن مشروعات سيناء: "رسالة بأن العمل لن يتوقف في بلادنا"

علق الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعة، على المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء قائلًا: "مصر هي الدولة الوحيدة التي تقوم بافتتاح المشروعات في هذه الفترة.. هي دي مصر وهو ده الرئيس السيسي"، مؤكدًا أن مصر تعطي رسالة للعالم أن العمل لن يتوقف في بلادنا.





وقال "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن جميع دول العالم تهتم بفيروس "كورونا" في حين أن مصر تحارب كورونا وتقوم بافتتاح المشروعات التي بدأت فيها منذ سنوات.





وأضاف رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة هى من جعلتها تصمد أمام الجائحة العالمية، لافتً إلى أن هناك دول كثيرة وكبيرة تلجأ لدول أخرى لمساعدتها ولكن مصر وقوية والجميع يسير خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وتابع رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعة،: "جاهزون لتلبية دعوة الرئيس السيسي للاستثمار في سيناء"، معقبا: "إحنا مع الرئيس قلبا وقالبا".





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القومية بمنطقة شرق قناة السويس بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.





وإليك أبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية إقليم قناة السويس كالتالى:





- بدأت التنمية في محافظات إقليم قناة السويس بتنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة

- تبع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة عددا من المشروعات وكان أهم المجالات هو النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات وصلت أطوالها في الطرق إلى 1400 كيلو متر.

- إنهاء 133 مشروعا بإجمالى 115 مليار جنيه في مجال الطرق.

- هناك مجموعة من المشروعات الأخرى التى ستنفذ في هذا المجال ومع نهاية 2020 سيكون حلم بناء الطرق وشرايين التنمية قد تحقق، باعتبار أن الطرق والموانئ أساس التنمية في الدولة وجهد كل المشروعات قامت بها كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة مع كل الوزارات والهيئات المدنية.

- يمثل مشروع ميناء شرق بورسعيد أحد أهم مشروعات التنمية لإقليم قناة السويس، وبه أرصفة بأطوال تتجاوز 5.5 كيلو متر

- محافظات إقليم السويس وسيناء من أهم المناطق التى تم التركيز عليها وكانت الرؤية لتنفيذ عددا من المدن الجديدة الكبرى في شرق سيناء وشرق القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة والسلام بشرق بورسعيد ورفح الجديدة بشمال سيناء وبئر العبد الجديدة التى أصدر الرئيس قرارا بإنشائها حيث تتم كافة المدن الجديدة بالتوازى مع التنمية التى تحدث في إقليم القناة.

- تنفيذ 52 مشروعا وصلت تكلفتها إلى أكثر من 54 مليار جنيه حيث سيتم استكمال 31 مشروعا آخرين بتكلفة 13.3 مليار جنيه موزعين على مستوى المحافظات بجانب مشروعات تحلية مياه البحر العملاقة والصرف الصحى

- حجم عملاق من المشروعات يقدر بـ118 مشروعا بتكلفة 38 مليار جنيه وفى يونيو 2020 سيكون هناك 76 مشروع آخر بنحو 17 مليار جنيه".

- وزارة الكهرباء سطرت ملحمة كبرى في تنفيذ عدد كبير من المشروعات إذ انتهت من 38 مشروعا بنحو 44.5 مليار جنيه وسيتم الانتهاء من 33 مشروعا في منتصف 2020

- هناك 181 مشروعا في مجال التعليم قبل الجامعى بتكلفة مليار جنيه في صورة تنفيذ مدارس وفى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عددا من الجامعات العالمية في منطقة سيناء وقناة السويس هناك 75 مشروعا بتكلفة 14 مليار جنيه بجانب مشروعات أخرى كجامعة الملك سلمان كما أن هناك أيضا جامعة الجلالة العالمية.