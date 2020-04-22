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محافظ أسوان: إزالة 365 حالة تعدى حتى الآن تم تنفيذها خلال فترة الحظر وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:14 م
فتح الله رضوان
تواصل كافة الأجهزة المعنية داخل مدن ومراكز المحافظة جهودها المكثفة لإزالة مختلف أشكال التعدى على أراضى البناء والزراعية وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للتعامل الفورى والسريع مع أى حالات تعدى وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المستغلين للوضع الراهن للبلاد طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن لإسترداد حق الشعب والدولة على الوجه الأكمل،
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ حملة مكبرة بقرية الرمادى بحرى والتى أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدى منها 6 قرارات إزالة على أملاك الدولة بمساحة 8700 م2، و21 قرار إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 15 قيراط وذلك بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 11 حالة تعدى على مساحة 12 ألف و200 م2 بجوار عمارات الأوقاف بحى الصداقة الجديدة، وكذا خلف مسجد عمر بن الخطاب وأمام المول الثانى وذلك وسط مشاركة لرجال مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد يوسف، وأيضًا نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء،
وقامت فى نفس الإتجاه الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ حملة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدى بمساحة 56 ألف و720 م2 بقرى المالكى وأرمنا وخريت وأيضًا المدينة، وأشار اللواء أشرف عطية بأن الحملات المختلفة نجحت فى إزالة 365 حالة تعدى فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 309 حالة على أراضى البناء بمساحة 255 ألف و348 م2، بجانب53 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 204 فدان، فضلًا عن إزالة 215 حالة تعدى تم رصدها وتحرير محاضر لها قبل بدء فترة الحظر تشمل 110 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة23 فدان و21 قيراط، علاوة على 95 حالة بمساحة 43 ألف و945 م2.
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ حملة مكبرة بقرية الرمادى بحرى والتى أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدى منها 6 قرارات إزالة على أملاك الدولة بمساحة 8700 م2، و21 قرار إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 15 قيراط وذلك بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 11 حالة تعدى على مساحة 12 ألف و200 م2 بجوار عمارات الأوقاف بحى الصداقة الجديدة، وكذا خلف مسجد عمر بن الخطاب وأمام المول الثانى وذلك وسط مشاركة لرجال مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد يوسف، وأيضًا نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء،
وقامت فى نفس الإتجاه الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ حملة أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدى بمساحة 56 ألف و720 م2 بقرى المالكى وأرمنا وخريت وأيضًا المدينة، وأشار اللواء أشرف عطية بأن الحملات المختلفة نجحت فى إزالة 365 حالة تعدى فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 309 حالة على أراضى البناء بمساحة 255 ألف و348 م2، بجانب53 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 204 فدان، فضلًا عن إزالة 215 حالة تعدى تم رصدها وتحرير محاضر لها قبل بدء فترة الحظر تشمل 110 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة23 فدان و21 قيراط، علاوة على 95 حالة بمساحة 43 ألف و945 م2.
وإليك أبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية إقليم قناة السويس كالتالى:
- بدأت التنمية في محافظات إقليم قناة السويس بتنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة.
- تبع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة عددا من المشروعات وكان أهم المجالات هو النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات وصلت أطوالها في الطرق إلى 1400 كيلو متر.
- إنهاء 133 مشروعا بإجمالى 115 مليار جنيه في مجال الطرق.
- هناك مجموعة من المشروعات الأخرى التى ستنفذ في هذا المجال ومع نهاية 2020 سيكون حلم بناء الطرق وشرايين التنمية قد تحقق، باعتبار أن الطرق والموانئ أساس التنمية في الدولة وجهد كل المشروعات قامت بها كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة مع كل الوزارات والهيئات المدنية.
- يمثل مشروع ميناء شرق بورسعيد أحد أهم مشروعات التنمية لإقليم قناة السويس، وبه أرصفة بأطوال تتجاوز 5.5 كيلو متر.
- محافظات إقليم السويس وسيناء من أهم المناطق التى تم التركيز عليها وكانت الرؤية لتنفيذ عددا من المدن الجديدة الكبرى في شرق سيناء وشرق القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة والسلام بشرق بورسعيد ورفح الجديدة بشمال سيناء وبئر العبد الجديدة التى أصدر الرئيس قرارا بإنشائها حيث تتم كافة المدن الجديدة بالتوازى مع التنمية التى تحدث في إقليم القناة.
- تنفيذ 52 مشروعا وصلت تكلفتها إلى أكثر من 54 مليار جنيه حيث سيتم استكمال 31 مشروعا آخرين بتكلفة 13.3 مليار جنيه موزعين على مستوى المحافظات بجانب مشروعات تحلية مياه البحر العملاقة والصرف الصحي.
- حجم عملاق من المشروعات يقدر بـ118 مشروعا بتكلفة 38 مليار جنيه وفى يونيو 2020 سيكون هناك 76 مشروع آخر بنحو 17 مليار جنيه".
- وزارة الكهرباء سطرت ملحمة كبرى في تنفيذ عدد كبير من المشروعات إذ انتهت من 38 مشروعا بنحو 44.5 مليار جنيه وسيتم الانتهاء من 33 مشروعا في منتصف 2020.
- هناك 181 مشروعا في مجال التعليم قبل الجامعى بتكلفة مليار جنيه في صورة تنفيذ مدارس وفى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عددا من الجامعات العالمية في منطقة سيناء وقناة السويس هناك 75 مشروعا بتكلفة 14 مليار جنيه بجانب مشروعات أخرى كجامعة الملك سلمان كما أن هناك أيضا جامعة الجلالة العالمية.
وقد شهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح العديد من المشروعات التنموية بينها أنفاق قناة السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد ومشروع المحاور المرورية وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس كما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية.