وصول 295 من المصريين العالقين في السعودية إلى مرسى علم

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وصلت منذ قليل لمطار مرسى علم الدولى، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلةً استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها 295 مصرى عالق فى ظل تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد.



وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، حيث وصلت أمس أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكب عالقين فى لبنان، ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصرين فى عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية.



من جانبه قال كريم هشام، نائب مدير ادارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر أن جاري التعامل وتطبيق الإجراءات الصحية مع الركاب المصريين القادمين من السعودية، بعد تعقيمهم فور نزولهم من الطيارة وكذلك تعقيم حقائبهم، ودخولهم لتطبيق الإجراءات الوقائية في المطار في مجموعات.



واضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر، أن يتم عمل اختبار الأجسام المضادة للعائدين من الخارج وعقب الانتهاء من الإجراءات الوقائية داخل المطار من قبل رجال الحجر الصحي يتم نقلهم في أتوبيسات يقل كل اتوبيس منهم محموعة لا تزيد عن 25 شخص، لمقر الإقامة وهي احد فنادق مرسي علم لمدة 14 يوم، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.





وأوضح أحمد الطيب رئيس غرفة العمليات، أنه تم توزيع أدوات الحماية والإرشادات أهالينا في مكاتب البريد ونوافذ الصرف بجميع المدن، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة العامة ومكافحة العدوى.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.



وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بإعداد مستشفيات الصدر والحميات لتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي لبدء دخولها فى الخدمة العلاجية كمستشفيات عزل بشكل تدريجى.



كما وجهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بفرق الوبائيات والترصد على المستوى المركزي وجميع الإدارات التابعة على مجهوداتهم الضخمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر؛ ودورهم الفعّال فى الاكتشاف المبكر والتقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين للحالات المؤكدة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم، حيث يشارك في أعمال التقصي والترصد حوالي 5813 فريقًا على مستوى الجمهورية، في الوحدات والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والحميات والصدر، وذلك بإجمالي 17439 عضوا من أعضاء فريق الترصد.