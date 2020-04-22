الأهلي في المقدمة.. الإنتاج الحربي يوافق على رحيل عامر عامر









اتخذ نادي الإنتاج الحربي قرار جديد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عامر عامر حارس مرمى الفريق ومصيره مع النادي في الفترة المقبلة.





ووافق نادي الإنتاج الحربي علر فكرة رحيل عامر عامر عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





واشترط مسئولو الإنتاج الحربي وضول عرض مناسب للموافقة على رحيل عامر عامر في نهاية الموسم الجاري.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع عامر عامر في الصيف القادم أبرزها النادي الأهلي ولكن ينتظر الإنتاج وصول عرض رسمي من القلعة الحمراء لضم اللاعب.



