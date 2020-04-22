Advertisements

"اتصالات" توسع استثماراتها في مجالات التحول الرقمي في مصر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:14 م
خالد حجازي
خالد حجازي
أحمد الشيخ
قال خالد حجازي – الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات خلال مؤتمر صحفي الكتروني اليوم: "لقائنا اليوم من خلال المؤتمر الإلكتروني يدل على حرص شركة اتصالات مصر على تطبيق آليات التحول الرقمي في جميع مجالات عملها."،  لافتاً إلى أن الشركة تعمل بكامل طاقتها في الوقت الراهن وتوفر أحدث الحلول الرقمية، اعتماداً على شبكتها في مصر من اجل تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المتزايدة خاصة في ضوء الأزمة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا- كوفيد 19.


وأضاف حجازي : "لطالما حرصت شركة اتصالات مصر على تسهيل حياة موظفيها وعملائها اعتماداً على أحدث التكنولوجيات لحثهم على البقاء في المنزل."


وأعلنت الشركة خلال مؤتمرها الإلكتروني عن إطلاق أحدث تطبيقاتها اتصالات TV بالتعاون مع شركة رؤية الإمارات E-Vision، وجاء الإعلان عن التطبيق الجديد خلال مؤتمرها الالكتروني الذي انعقد لأول مرة عن بعد باستخدام أحدث تقنيات الفيديو كونفرانس. 



شارك في المؤتمر أيضا المهندس أحمد يحيي – الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر وحميد ساحوه السويدي -الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الامارات E-Vision والمهندس تامر المنوفي – مدير قطاع الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية بشركة اتصالات مصر.

 
ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار استراتيجية اتصالات مصر التي تعمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات لعملائها وتشجيعهم على البقاء بمنازلهم والاستمتاع بوقتهم خلال فترة الحجر المنزلي في ظل أزمة الكورونا الراهنة. 


يُتيح التطبيق لعملاء اتصالات مصر مشاهدة الأفلام العربية والإنجليزية، كما يُتيح الترجمة العربية للأعمال الأجنبية، فضلاً عن توفير مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التلفزيونية والأعمال الرمضانية التي تتوافق مع الأذواق والفئات العمرية المختلفة، في أي وقت ومن أي مكان، من خلال استخدام أجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة مثل هواتف المحمول الذكية أو التلفزيون أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق.


 
من جانبه قال المهندس أحمد يحيي – الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر : "قامت الشركة مؤخراً بالإعلان عن عدة مبادرات من خلال منصاتها المختلفة والتي وصل عدد المشتركين بها الى 3 مليون مشترك.


 
كما أعرب المهندس حميد ساحوه السويدي –الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الامارات E-Vision قائلا: " نحن سعداء في شركة رؤية الإمارات التابعة لــ مجموعة اتصالات، في أن نكون طرف رئيسي في هذا المشروع، الذي تسعى اتصالات مصر من خلاله إلى تعزيز مكانتها في السوق المحلي، وبالشكل الذي يلبي متطلبات عملائها الحالية والمستقبلية". 


وأضاف: " توفر شركة رؤية الامارات حلول متكاملة تعتمد على الحوسبة السحابية بالكامل، والتي من شأنها أن توفر لشركة اتصالات مصر المرونة للحصول على المميزات والمهام المتقدمة بسهولة، حيث قامت شركة رؤية الامارات بتقديم حلول الخدمات التلفزيونية المدفوعة لاتصالات مصر، من خلال توفير أكثر من 109 قناة تلفزيونية، وأكثر من 13 ألف ساعة تلفزيونية حسب الطلب، بالشراكة مع Starz Play MBCوروتانا وFOX ART وGood News 4 ME والعديد من مزودي الخدمات الأخرين مما سوف يعزز من المنافسة في السوق المصري."


 
وأوضح المهندس تامر المنوفي مدير قطاع الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية بشركة اتصالات مصر قائلاً: "يتيح اتصالات TV لعملاء اتصالات مصر مكتبة كبيرة ومتميزة تتوافق مع مختلف الأذواق والفئات العمرية، كما ينفرد التطبيق بتقديم بث مباشر لقنوات OSN، وFox Movies، وStar Movies، وART مما يوفّر لعملاء اتصالات عالماً من الترفيه العائلي المتنوع." 



وأضاف المنوفي: "لم تكن هذه هي الخطوة الوحيدة التي اتخذتها الشركة، حيث عملت على تقديم الخدمة بشكل مجاني بالكامل لأول 30 يوماً من الاشتراك، كما وفرت خطط أسعار مختلفة لتناسب جميع الفئات، منها اشتراك شهري ب 110 جنيه مصري والذي يقدم 3جيجا، أو اشتراك شهري ب 40 جنيه والذي يقدم 1.25 جيجا، واشتراك اّخر يومي ب 3.50 جنيه مصري، ويتم سحب القيمة من الرصيد المتاح بدون الحاجة لاستخدام بطاقة ائتمان."
"اتصالات" توسع استثماراتها في مجالات التحول الرقمي في مصر
"اتصالات" توسع استثماراتها في مجالات التحول الرقمي في مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موبايل تى في عروض اتصالات حجر منزلي اعمال رمضان اتصالات مصر

أخبار تهمك

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 6 ساعات

مفتي الجمهورية يعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود

منذ ساعتين

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مفاجئة من كلوب بشأن إلغاء الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

أول تعليق للرئيس السيسي على إيقاف صلاة التراويح

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الزمالك بشأن ضم نجم دجلة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 18 ساعة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق لـ"السيسي" على مقال "نيوتن" المثير للجدل بشأن سيناء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

أول صورة لـ "كوبونات وزارة التموين" وكيفية الحصول عليها

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"اتصالات مصر" تدعم متحف نجيب محفوظ بالقصر العيني بحلول تكنولوجية (صور)

بعد إطلاقها خدمات التليفون الأرضي.. "اتصالات" ثاني مشغل متكامل في مصر

"الإمارات دبي الوطني – مصر" يفوز بجائزة "ذابانكر افريقيا"

"اتصالات مصر" تحصل على ترخيص تشغيل خدمات الاتصالات داخل "الكومباوندات"

تطوير مصر توقع اتفاقية تعاون مع "اورنچ" لتقديم خدمات الـ TRIPLE PLAY

"المصرية للاتصالات" توقع عدة اتفاقيات لتقديم خدمات الصوت الثابت الافتراضى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

مفتي الجمهورية يعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

07:14 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود

06:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم