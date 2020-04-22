"اتصالات" توسع استثماراتها في مجالات التحول الرقمي في مصر

قال خالد حجازي – الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات خلال مؤتمر صحفي الكتروني اليوم: "لقائنا اليوم من خلال المؤتمر الإلكتروني يدل على حرص شركة اتصالات مصر على تطبيق آليات التحول الرقمي في جميع مجالات عملها."، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بكامل طاقتها في الوقت الراهن وتوفر أحدث الحلول الرقمية، اعتماداً على شبكتها في مصر من اجل تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء المتزايدة خاصة في ضوء الأزمة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا- كوفيد 19.









وأضاف حجازي : "لطالما حرصت شركة اتصالات مصر على تسهيل حياة موظفيها وعملائها اعتماداً على أحدث التكنولوجيات لحثهم على البقاء في المنزل."









وأعلنت الشركة خلال مؤتمرها الإلكتروني عن إطلاق أحدث تطبيقاتها اتصالات TV بالتعاون مع شركة رؤية الإمارات E-Vision، وجاء الإعلان عن التطبيق الجديد خلال مؤتمرها الالكتروني الذي انعقد لأول مرة عن بعد باستخدام أحدث تقنيات الفيديو كونفرانس.













شارك في المؤتمر أيضا المهندس أحمد يحيي – الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر وحميد ساحوه السويدي -الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الامارات E-Vision والمهندس تامر المنوفي – مدير قطاع الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية بشركة اتصالات مصر.





ويأتي إطلاق هذه المنصة في إطار استراتيجية اتصالات مصر التي تعمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات لعملائها وتشجيعهم على البقاء بمنازلهم والاستمتاع بوقتهم خلال فترة الحجر المنزلي في ظل أزمة الكورونا الراهنة.









يُتيح التطبيق لعملاء اتصالات مصر مشاهدة الأفلام العربية والإنجليزية، كما يُتيح الترجمة العربية للأعمال الأجنبية، فضلاً عن توفير مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التلفزيونية والأعمال الرمضانية التي تتوافق مع الأذواق والفئات العمرية المختلفة، في أي وقت ومن أي مكان، من خلال استخدام أجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة مثل هواتف المحمول الذكية أو التلفزيون أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق.









من جانبه قال المهندس أحمد يحيي – الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اتصالات مصر : "قامت الشركة مؤخراً بالإعلان عن عدة مبادرات من خلال منصاتها المختلفة والتي وصل عدد المشتركين بها الى 3 مليون مشترك.









كما أعرب المهندس حميد ساحوه السويدي –الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الامارات E-Vision قائلا: " نحن سعداء في شركة رؤية الإمارات التابعة لــ مجموعة اتصالات، في أن نكون طرف رئيسي في هذا المشروع، الذي تسعى اتصالات مصر من خلاله إلى تعزيز مكانتها في السوق المحلي، وبالشكل الذي يلبي متطلبات عملائها الحالية والمستقبلية".









وأضاف: " توفر شركة رؤية الامارات حلول متكاملة تعتمد على الحوسبة السحابية بالكامل، والتي من شأنها أن توفر لشركة اتصالات مصر المرونة للحصول على المميزات والمهام المتقدمة بسهولة، حيث قامت شركة رؤية الامارات بتقديم حلول الخدمات التلفزيونية المدفوعة لاتصالات مصر، من خلال توفير أكثر من 109 قناة تلفزيونية، وأكثر من 13 ألف ساعة تلفزيونية حسب الطلب، بالشراكة مع Starz Play MBCوروتانا وFOX ART وGood News 4 ME والعديد من مزودي الخدمات الأخرين مما سوف يعزز من المنافسة في السوق المصري."









وأوضح المهندس تامر المنوفي مدير قطاع الخدمات الرقمية والمحافظ الإلكترونية بشركة اتصالات مصر قائلاً: "يتيح اتصالات TV لعملاء اتصالات مصر مكتبة كبيرة ومتميزة تتوافق مع مختلف الأذواق والفئات العمرية، كما ينفرد التطبيق بتقديم بث مباشر لقنوات OSN، وFox Movies، وStar Movies، وART مما يوفّر لعملاء اتصالات عالماً من الترفيه العائلي المتنوع."













وأضاف المنوفي: "لم تكن هذه هي الخطوة الوحيدة التي اتخذتها الشركة، حيث عملت على تقديم الخدمة بشكل مجاني بالكامل لأول 30 يوماً من الاشتراك، كما وفرت خطط أسعار مختلفة لتناسب جميع الفئات، منها اشتراك شهري ب 110 جنيه مصري والذي يقدم 3جيجا، أو اشتراك شهري ب 40 جنيه والذي يقدم 1.25 جيجا، واشتراك اّخر يومي ب 3.50 جنيه مصري، ويتم سحب القيمة من الرصيد المتاح بدون الحاجة لاستخدام بطاقة ائتمان."