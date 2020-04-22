طرح برومو مشوق لمسلسل الاختيار



ويقول الرئيس السيسي في خطابه في أكتوبر 2018، "يا ترى الفرق بين هشام عشماوي ايه، وأحمد المنسي ايه.. ما هو ده إنسان وده إنسان.. وده ظابط وده ظابط.. والاتنين كانوا مع بعض في وحدة واحدة.. حد منهم اتلغبط.. حد خان والتانى استمر على العهد.. والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية.. ده بنبصله بملء العين.. والتاني عاوزينه علشان نحاسبه".





يذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.





وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى الأول، ولاقى نجاحا جماهيريًا، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة‎.



شارك تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو جديد لمسلسل "الاختيار" عبر حسابه الشخصي بـ موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن قصة شهيد الصاعقة البطل الراحل أحمد المنسي، ويظهر به الرئيس عبد الفتاح السيسي، متحدثًا عن الراحل.