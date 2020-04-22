عاجل.. فريدة سيف النصر تتعرض للسرقة

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تعرضت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر، هي ونجلها لسرقة منازلهم أثناء عدم وجودهم.



وكشفت فريدة سيف النصر، من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن تعرض الشقق للسرقة.



وكتب "فريدة" في منشورها: "الحمدلله تم سرقة بيتي وبيت ابني انا في التصوير وهو قضوا اربع ايام عند اهل زوجته الظاهر كنا متراقبين جاري رفع البصمات حسبنا الله"



وتابعت من خلال التعليقات على الجمهور المتابع لها للإطمئنان عليها وعلى الأسرة قائلة: "الحمدلله ان مافيش حد رجع فينا وهما موجودين الف مليارات الحد والشكر لله".



وأضافت: "الكاميرات تجيب اللي داخل من الشارع، وفي دليفري كتير دخل صيدليه وسوبر ماركت وجار التحقيق صعبان عليا البوابين مش هاقدر آذي حد العوض علي الله".



ومن الجدير بالذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر، تواصل تصوير مسلسل "ولاد إمبابة" الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان.

