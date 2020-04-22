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أرامكو تعين "HSBC وSMBC" لتنسيق قرض بـ 10 مليارات دولار

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
أشارت وكالة "رويترز" إلى أن أرامكو قد عينت HSBC والبنك الياباني SMBC لتنسيق محادثات قرض بـ10 مليارات دولار.

ولم تعلق أرامكو على موضوع تعيين البنوك، لكنها قالت إنها تواصل مراجعة خياراتها المالية كجزء طبيعي من مسار الأعمال مع الحفاظ على ميزانيتها العمومية القوية ومرونتها.

وكانت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، قد أجرت محادثات أولية في 15 أبريل الماضي، مع بنوك لاقتراض نحو 10 مليارات دولار للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70% في شركة سابك، بحسب ما أفادت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز.

وكشف أحد المصادر، آنذاك، أن أرامكو تتطلع للاقتراض بالدولار الأميركي لأنه أرخص من الريال من حيث أسعار الفائدة.

موضوع يهمك?أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في اجتماعها، أمس الثلاثاء، جميع البنود...عمومية "سابك" توافق على توزيع 6.6 مليار ريال عن النصف الثاني عمومية "سابك" توافق على توزيع 6.6 مليار ريال عن النصف الثاني شركات
وكانت أرامكو قد وافقت العام الماضي على شراء الحصة المسيطرة في سابك من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 69 مليارا و100 مليون دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في صناعة البتروكيماويات.

وفي سياق منفصل، كانت أرامكو السعودية، قد نفت الأسبوع الماضي، أنها تقدم أي عروض لتأجيل مدفوعات مبيعات من النفط الخام إلى مصافي التكرير، وذلك بخلاف ما ورد في تقرير سابق لرويترز.

وقالت شركة النفط الوطنية السعودية في بيان "خلافا لما تم تداوله مؤخرا في بعض التقارير الإعلامية، تؤكد أرامكو السعودية على أنها لم تقدم أية عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام".

وكانت رويترز أوردت في وقت سابق، أن أرامكو عرضت على مصافي نفط في آسيا وأوروبا خيار تأجيل المدفوعات عن تسليمات شحنات من النفط الخام بما يصل إلى 90 يوما، في ظل المصاعب التي تواجهها مجمعات التكرير بسبب انكماش الطلب، وذلك نقلا عن مصادر بصناعة التكرير.

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