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مسلسل "اتنين في الصندوق" يتصدر تريند جوجل (فيديو)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:31 م
مسلسل اتنين في الصندوق
مسلسل اتنين في الصندوق
تصدر مسلسل " اتنين في الصندوق "، محرك بحث جوجل، اليوم الأربعاء، بعد نشر أولي حلقات المسلسل مساء أمس، ونالت إعجاب الكثيرين، وأشاد البعض بتتر المسلسل، الذى يقدمه المطرب محمد عدوية، ويعرض المسلسل على MBC Masr فى تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين في الصندوق، في إطار من الكوميديا والتشويق والدراما التلفزيونية، ويتحدث عن فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات يوميه، ليقوم الشقيقان "شوقة" الذى يجسده الفنان حمدى المرغنى و"زيكا " الذى يجسده الفنان اوس اوس، بابتكار طريقة جديدة لجمع القمامة من المنازل من خلال الانترنت، وبحاولو أن يحققوا احلامهم والدخول والعمل في التمثيل والطرب.

المسلسل من بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وانتصار، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى،

تتر مسلسل اتنين في صندوق

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