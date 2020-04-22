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دينا فؤاد: "عايزين نستقبل شهر رمضان بتفائل وفرحة كل سنة"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:00 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
مصطفى فكيه
حرصت الفنانة دينا فؤاد على تهنئة الشعب المصري بـ قدوم شهر رمضان عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة:" يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويرفع عنا البلاء والوباء ويحفظنا بحفظه ورعايته يارب، عايزين نستقبل شهر رمضان بتفاؤل وفرحة زي كل سنة".

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة دينا فؤاد بدأ عرض مسلسلها الجديد "الاختيار" التي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل بجانب أمير كرارة، أحمد العوضي، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن الممثلة دينا فؤاد ولدت في 25 يوليو عام 1987 في قرية شها بمحافظة المنصورة، وقد عملت في بدء حياتها مذيعة بقناة الحرة، إنطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل "الدالي" عام 2007 عندما رشحها الممثل نور الشريف للقيام بدور ابنته الكبرى "هبة"، ثم شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية.
دينا فؤاد: "عايزين نستقبل شهر رمضان بتفائل وفرحة كل سنة"
دينا فؤاد: "عايزين نستقبل شهر رمضان بتفائل وفرحة كل سنة"
دينا فؤاد: "عايزين نستقبل شهر رمضان بتفائل وفرحة كل سنة"
دينا فؤاد: "عايزين نستقبل شهر رمضان بتفائل وفرحة كل سنة"

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