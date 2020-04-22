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عاجل.. "عباس" يعلن رد فعل فلسطين في حال ضم إسرائيل لأراضي من الضفة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:22 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
الفجر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، إننا سنعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات بيننا وبين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية "لاغية تماما" إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا، بحسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأصاف عباس: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا، ولا أحد يستطيع استغلال إنشغال العالم بأزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" للانقضاض على حقوقنا الوطنية، ونحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بحقنا.

وأكد على أنه يدافع عن الوجود الفلسطيني، ويواجه المؤامرات الظالمة التي تستهدف الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها "صفقة القرن"، والمخططات الإسرائيلية الرامية لضم أجزاء من أراض فلسطينية. 

كما دعا مجدداً، إلى التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أنه لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي له إن "القرار النهائي بشأن ضم أراض في الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل".

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فلسطين عباس الضفة إسرائيل

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