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تصريحات مفاجئة من كلوب بشأن إلغاء الدوري الإنجليزي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن الفريق لا يزال أمامه مجال واسع للتطور، رغم أن الفريق وضع قدماً على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه، وذلك قبل 9 جولات من نهاية المسابقة المتوقفة حالياً في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتأمل أندية الدوري الإنجليزي في استكمال منافسات الموسم أياً كان توقيت النهاية، ولكن سيناريو الإلغاء، الذي يحرم ليفربول من اللقب، لا يصيب كلوب بالقلق.

وقال كلوب: "الحياة تمثل تحدياً مستمراً، ونحن ندرك ذلك في هذه اللحظة بالتحديد، إذ أننا لم يسبق لنا مواجهة مثل هذا التحدي الذي نمر به الآن".

وأضاف: "فالمواقف التي مررنا بها في الماضي واعتبرناها مشكلات كبيرة، باتت تبدو وكأنها لا شيء".

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس اليوم الأربعاء: "لن نتغير، هذا الفريق ليس فى حالة الاكتمال والجهوزية القصوى، فهذا الأمر لم يتم بعد".

وأضاف: "أمامنا مساحة واسعة للتطور ونحن نعمل من أجل ذلك، لدينا دماء جديدة جرى ضخها بالداخل، ويمكننا أن نصنع المزيج بذلك".

وتابع: "هناك العديد من الأمور التي يمكننا تحسينها بالطبع، ولكننا يمكننا تحسينها عبر هذا الفريق، وهو فريق رائع حقاً".

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