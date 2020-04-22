"ADIMO" تنظم حلقة نقاش مع مسؤولي الصناعة بالدول العربية لمواجهة كورونا





في إطار تفـاعل المنظمة العربية للتنمية الصنـاعية والتعدين"ADIMO" مع تطورات ومستجـدات جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، نظمت المنظمة حلقة نقـاش بمشاركة وكلاء وزارات الصناعة لأربع عشر دولة عربيـة بالإضافة الى الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وذلك يوم الأربعاء الموافق لـ 22 أبريل 2020عبر الاتصال المرئي(الفيديو كونفرنس)لمناقشة مبادرة المنظمة المتعلقة بإطلاق المنصة العربية لطلبات وعورض المنتجات العربية aidmo.org/covid19 بالإضافة الي سبل مواجهة تداعيات هذه الجائحة على القطاع الصناعي العربي.





افتتح اللقاء المهندس عادل الصقر المدير العام للمنظمةمرحبا بالمشاركين ومشيدا بحجم المشاركة ومستوى التمثيلوالذي يعكس مدى الحرص الكبير من المسئولين في القطاع الصناعي العربي للتنسيق فيما بينهم والعمل على تجاوز المعوقات التي تواجه القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات خاصة المستلزمات الصحية والدوائية والسلع الغذائية في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب هذه الجائحة.





واستعرض الصقر جهود المنظمة والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها ومنها إنشاء منصة تفاعلية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية، لتكون قاعدة معرفية لصانعي القرار والمعنيين من أجل تحقيق التكامل وتعزيز التجارة العربية البينية للمنتجات الصناعية، متناولا مداخل واهداف المنصة وامكانية التفاعل معها وتزويدها بالبيانات المطلوبة.





أدار حلقة النقاش عبد الكريم تقي مدير عام الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت التي تترأس حاليا الجمعية العامة للمنظمة.





وثمن المشاركون جهود المنظمة وتحركها السريع لمواكبة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد حيث أشادوا بالمنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية التي أطلقتها المنظمة لمواكبة تداعيات جائحة كورونا المستجد (COVID-19) والتي تعد تجربة متميزة في هذا الظرف الراهن لتمكين الدول العربية منعرض طلباتهم وعروضهم وإمكانية التعاون فيما بينهم.





وخلال الاجتماع تبادل المشاركون الآراء والافكار حول امكانيات التعاون فيما بينهموالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينللتحرك كقطاع صناعي يعتمد علىالإمكانياتوالقدرات العربية في هذه الظروف الدقيقة وإعادة ترتيب الاولويات الراهنة لتلبية متطلبات السوق العربي من مستلزمات ومعدات صحية ودوائية ومنتجات غذائية، والعمل على انسيابية انتقال السلع والبضائع بين الدول العربية،كما أكدوا على أهمية تبادلالخبرات والبيانات بين الدول العربيةبالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمارات العربية البينية.



