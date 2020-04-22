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فضل شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "ليه يا زمان"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:02 م
فضل شاكر
فضل شاكر
مصطفى فكيه
طرح المطرب فضل شاكر، أغنية جديدة له على قناته الرسمية بـ موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ليه يا زمان" كلمات: تركي السديري، ألحان: ناصر الاسعد.

وتقول كلمات الأغنية
ليه يا زمان، تركني وراح.. اغلي انسان نسي ماضينا.. احلي ليالينا"
كل امانينا.. وكل اللي كان الله يسامح اللي باعنا
سابنا وراح بعيد يمكن يجي يوم ويسمعنا ويعود من جديد
مشتاقلك والله مشتاق ريتك بس تسمعني والله تذبح الاشواق
ارجع يلا طمني الله يسامح اللي باعنا سابنا وراح بعيد
يمكن يجي يوم ويسمعنا ويعود من جديد سهرانه عيوني ومشتاقه
تبقي ياعمري حدي تحكي عن حبه واشواقه
ضمك تخفي ع خدي يلا ارجعلي يلا ياغالي لنعيش الحنان
واقول وينك عمري وينك".

في سياق متصل طرح فضل شاكر أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي علي أباظة، وتقول كلمات الأغنية ":لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى..كأنى بضمك ليا..وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى..وأفتكر كل اللى بينا..ده اللى بينا مش شوية"، وتخطت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها حتى الآن.

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