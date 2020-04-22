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خطة جديدة من الأهلي لضم نجم صن داونز

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:02 م
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع واحد من نجوم نادي صن داونز الجنوب افريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويهتم الأهلي بضم الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم صن داونز في الصيف القادم لتدعيم مركز الجناح في الفريق.

ويخطط مسئولو للقلعة الحمراء لتقديم عرض رسمي إلى صن داونز لضم سيرينو مقابل ٢ مليون دولار في الصيف.

وفي حالة رفض صن داونز المبلغ المقدم من الأهلي فسيتم عقد صفقة تبادلية بين الفريقين ينتقل خلال جيرالدو دا كوستا إلى النادي الجنوب افريقي بينما ينضم سيرنيو إلى القلعة الحمراء.

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