Advertisements

يقضي على "كورونا".. تعرف على سائل البلازما

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
سالم أحمد سالم
تعتبر البلازما هي أكبر مكون في الدم وتشكل حوالي 55٪ من المحتوى الكلي له، وتزامنًا مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بدأ الحديث عن علاج المصابين بفيروس كورونا من المصل المستخلص من عروق المتعافين من فيروس كورونا. 

وتوصل الأطباء إلى استخدام بلازما عروق المتعافين من فيروس كورونا، لعلاج المصابين، حول العالم، حيث رجح العلماء أن تكون "البلازما" مفتاح نجاح الأطباء فى المعركة ضد فيروس كورونا، حيث أن الغرض الأساسي من البلازما هو نقل العناصر الغذائية والهرمونات والبروتينات إلى أجزاء الجسم التي تحتاجها، وتحتوي البلازما البشرية على الهيموجلوبين المناعي.

بوابة الفجر تستعرض خلال السطور التالية فاعلية بلازما المتعافين، في علاج المرضى.

تعتبر الأجسام المضادة والمتواجدة في البلازما، أساس الأبحاث الحالية التي تجرى حول دوره في معالجة مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حيث يعتمد هذا العلاج، الذي استخدم قبل أكثر من قرن في علاج الأمراض المعدية، على حقيقة مفادها أن الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس تتشكل لديهم أجسام مضادة في دمهم قادرة على اكتشاف الفيروس وتدمره في المرة التالية التي يهاجم فيها، ويمنحها (الأجسام المضادة) قوة أكبر ومناعة أقوى لمواجهته.

وتقوم النظرية على أنه من خلال إعطاء البلازما الغنية بالأجسام المضادة من شخص تعافى من "كوفيد 19" إلى شخص مريض حاليا، ستساهم في القضاء على الفيروس في الجسد المريض.

وأكد أغلب الخبراء أن إيجاد لقاح لمرض "كوفيد 19" قد يستغرق سنوات لتطويره، لكن بلازما الأشخاص الناجين متوفرة وبسهولة، لأنها تحتاج فقط لبعض الفحوصات السابقة، مما يشكل عاملا مهما في وقاية الأشخاص من الإصابة.

وأظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت على أشخاص في الصين وعودا كبيرة ومبشرة بفعالية هذه الطريقة، حيث يتم أخذ دم المتبرع وضخه عبر آلة تفصل البلازما عن الدم قبل إعادة باقي الدم إلى المتبرع.

بعد ذلك يتم فحص البلازما بحثًا عن أعراض مرضية أخرى، وإذا كانت آمنه للاستخدام، يتم حقن 200 مل من البلازما داخل المريض المصاب بفيروس كورونا، وتستغرق العملية بين 20 إلى 30 دقيقة فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر بلازما المضادة الفجر أخبار

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

عاجل.. أمريكا تسجل أكثر من 1700 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ يوم

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

توجيه جديد من وزير الأوقاف للمواطنين بشأن صلاة التراويح

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ يوم

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ما هو أول علاج صيني لفيروس الكورونا؟

بعد نجاحه في الصين.. تعرف على تفاصيل أول لقاح مكتشف لعلاج كورونا

التفاصيل الكاملة حول بلازما الدم لعلاج كورونا

بعد موافقة FDA.. ثلاثة أدوية تستخدم لعلاج فيروس كورونا

نجاح أولى تجارب علاج "كورونا" باستخدام "بلازما الدم" للمتعافين من الإصابة

إيطاليا: تسجيل أول حالات شفاء من فيروس كورونا "كوفيد-19" عن طريق علاج البلازما

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

11:59 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم