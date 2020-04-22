أبرزهم رغد سلامة والراقصة نور.. فنانات عربيات تحولن من رجال إلى نساء

1_"ميس انشراح" وهي الفنانة حنان الطويل



الفنانة حنان الطويل رغم عدم جمالها الكبير كأنثى إلا أنها اشتهرت بأدوارها الكوميدية والتي جذبت إليها الجماهير وأبرزها فيلم "الناظر" التي قدمت فيه دور "ميس انشراح" ودور "الست كوريا" في فيلم "عسكر في المعسكر" ولا يعرف الكثير من الجماهير أن "الطويل" هي في الأصل رجل يدعى "طارق" ولكن رغم صعودها في عالم الفن اختفت فجأة في عام 2004.





2_الفنانة الكوميتية بشاير حسين



الفنانة بشاير لم تخجل من أن تعترف بأنها كانت في الأصل رجل وأنها قامت بعمل عملية تحويل جنسية من ذكر إلى أنثى وصرحت عن أزمتها بسبب نظرات المجتمع الكويتي لها ورؤيتهم لمن في حالتها بأنهم شاذين جنسيا فاضطرت إلى السفر إلى إحدى الدول الآسيوية لإجراء عملية التحويل ثم قدمت عدد من الأعمال الدرامية وبدأتها بدورها في مسلسل "سيدة البيت" عام 2012.





3_الفنانة رغد سلامة



رغم انكار الفنانة رغد سلامة أنها أجرت عملية تحول من ذكر إلى أنثى إلا أنها انتشرت لها بعض الصور قبل تحولها من ذكرإلى أنثى وأكدت تلك المعلومة الإعلامية بسمة وهبة وظهرت "سلامة" في كليب للفنان أحمد سعد وظهرت كامرأة تحمل كل صفات الأنوثة التي لا تدع الشك لأحد بأنها متحولة.





4_ الراقصة نور المغربية



لا يصدق البعض أن الفنانة المغربية نور هي في الأصل ذكر وخاصة أنها تمتلك كل ملامح الدلال والأنوثة في جسدها وتناسقه ومظهرها وكانت نور في الأصل ذكر باسم نور الدين منذ ولادتها في مدينة أغادير ولكنها أجرت عملية التحول ثم احترفت الرقص وبالرغم من امضائها عقد مع شركة السبكي إلا أن شهرتها في مصر لم تأتي بذالك بل بفضيحتها مع الإعلامي تامر أمين بعد انتشار لبعض الصور التي تجمعهم معا في إحدى المناطق العامة.





5_الراقصة سالي



اشتهرت الراقصة سالي في زمن التسعينات عندما اجرى طالب في جامعة الأزهر يدعى "سيد" عملية التحويل جنسيا والتي لاقت قصته هجوم الشعب المصري إلا أنها احترفت الرقص ولكنها اعتزلت الرقص منذ فترة كبيرة

يوجد عدد من الفنانات العربيات اللاتي قدمن أعمال فنية كثيرة وأظهرو مفاتنهم الكثيرة ومنهن من أصبحت راقصة محترفة يعشقها الجمهور وخاصة الرجال ولكن مالا يعرفه الرجال أنهم رجال في الأصل ولكنهم تحولو من خلال عمليات التحويل الجنسية إلى نساء ولا يظهر ذالك عليهن بسبب جمالهن ومفاتنهم التي تثير الرجال.وحقق هؤلاء الفنانات شهرة كبيرة بأدوارهن كإناث وأصبح لديهن جمهور كبير من الرجال وخاصة الراقصات التي اشتهرن بجسمهم المثير الذي يجعل لديهم جمهور خاص من الرجال.ومن أبرز هؤلاء الفنانات: