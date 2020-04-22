شيكو يتفاجئ بتحويل 50 الف جنية في رصيدة بسبب نانسي عجرم



يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.





مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل

دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي.



اتصل بهشام ماجد رقم غريب، ليخبرة بشروط لعبة جديدة ، واللعبة كانت عبارة عن أنهم يقومو بالغناء في البلكونة ليفوزو بجائرة مالية قدرها 50ألف جنية.قام شيكو وهشام بالغناء في البلكون أغنية "إبن الجيران"، لنانسي عجرم، وشارك الجيران معهم الغناء، ليتفاجئ شيكو في آخر الحلقة أنة فاز بـ50الف جنية وأن التحدي حقيقي.