إدوارد يغني مع ابنته Its Now or Never

وعلق على الفيديو قائلاُ:" بنغني اغنية Its Now or Never لي Elvis Presley".







يذكر أن الفنان إدوارد يخوض السباق الرمضاني في مسلسلي "البرنس" و"فرصة ثانية" الذي المقرر عرضه يوم 24 ابريل أولى أيام رمضان.



شارك الفنان إدوارد جمهورة بـ فيديو جديد له على حسابه الشخصي بـ موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، ويظهر فيه بصحبة أولادة من داخل منزلهم أثناء فترة العزل المنزلي وهم يغنون أغنية " Its Now or Never".