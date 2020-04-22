Advertisements

إدوارد يغني مع ابنته Its Now or Never

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:47 م
إدوارد وابنته
إدوارد وابنته
مصطفى فكيه
شارك الفنان إدوارد جمهورة بـ فيديو جديد له على حسابه الشخصي بـ موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، ويظهر فيه بصحبة أولادة من داخل منزلهم أثناء فترة العزل المنزلي وهم يغنون أغنية " Its Now or Never".


وعلق على الفيديو قائلاُ:" بنغني اغنية Its Now or Never لي Elvis Presley".


يذكر أن الفنان إدوارد يخوض السباق الرمضاني في مسلسلي "البرنس" و"فرصة ثانية" الذي المقرر عرضه يوم 24 ابريل أولى أيام رمضان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير مسلسلات رمضان رمضان كريم الفن العزل المنزلى اعمال رمضان ادوارد

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة بالكورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفتي الجمهورية يعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان (فيديو)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول صورة لـ "كوبونات وزارة التموين" وكيفية الحصول عليها

منذ حوالي 3 ساعات

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق للرئيس السيسي على إيقاف صلاة التراويح (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم مصير "زيزو"

منذ ساعة الا ربع

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 16 ساعة

خطة جديدة من الأهلي لضم نجم صن داونز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 20 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يحسم الجدل ويكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

"من الطائرة".. محمد رمضان يعلن عن حفله القادم في المغرب

شاهد.. دنيا عبدالعزيز تروج لمسلسل "البرنس"

"ستينج يا كرينج".. محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة (فيديو)

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برفقة ابنه داخل طائرة خاصة

محمد رمضان يتحدى منتقديه بطرح برومو أغنيته الجديد "جدع"

محمد رمضان يستعد لطرح أغنية "أمي ملكة" بمناسبة عيد الأم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة بالكورونا.. و12 حالة وفاة

08:06 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم