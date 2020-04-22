زينة تشوق جمهورها وأنغام ترد: "إن شاء الله تكسري الدنيا"



والجدير بالذكر أن الفنانة زينة تشارك في السبقا الرمضاني بمسلسل "جمع سالم" حيث من المقرر عرضه على عرضه على قناة النهار، وقناة القاهرة والناس، وقناة صدى البلد، ،حيث يناقش العمل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، ويشارك في هذ العمل زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ويذكر أن الفنانة أصالة نصري تغني تتر مقدمة مسلسل "جمع سالم".

هنأت الفنانة زينة للمطربة أنغام وذلك عبر نشر عدة صورة لها على حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، حيث علقت عليها قائلة:" نجمة مصر والوطن العربي، بحب وبحترمك وبشكرك وفخورين انك مصرية"، ردت أنغام على الصورة قائلة:" مبروك وبإذن الله تكسري الدنيا يازينة.واستكملت الفنانة زينة تعليقها قائلة:" دائما مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وروعة إحساسك، أنغام نجمة مصر والوطن العربي"، وتابعت حديثها قائلة:" بشكرك على أحلى الهدية، انتظروا المفاجأه، نجمة الإحساس"، وأضافت زينة في النهاية هاشتاج لأنغامي، وانهالت التعليقات على صورة الفنانة أنغام بشكل إيجابي ومنهم من أعطى تخمينات عن الجمع بينهم في عمل مشترك قائلين:" أكيد تتر جميل مسلسل زوين" حيث ردت الفنانة زينة على هذا التعليق بعدد من القلوب الحمراء.