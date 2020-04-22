مسؤولي جمعية الأورمان بالبحر الأحمر: انتهينا من توزيع 1350 كرتونة مواد غذائية



ثم تابعت عملية توزيع المواد الغذائية بمدينة الغردقة، ثم سفاجا، ثم مرسي علم بمشاركة اللواء واصف عدلي رئيس المدينة، وتلقاها مدينة القصير، وصولا بمدينة حلايب وشلاتين.



وأوضح الحاوى أن الجمعية أعدت خطة دعم متكاملة بمحافظة البحر الأحمر بدأت من غارب حتى آخر نقطة في حلايب وشلاتين، تشمل تقديم مساعدات غذائية عاجلة للأسر الأكثر تضررًا، عبارة عن كرتونة تحتوي على سلع غذائية رئيسية مثل الأرز والسكر والزيت والسمن والعدس والفول وغيرها من السلع الرئيسية.



فيما وجه حسنى الحاوى مسؤول جمعية الأورمان بالبحر الأحمر، بالشكر، للواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتسهيل جميع الإجراءات وتزليل أى صعوبات في عمليات التوزيع.



فيما أكد مدير المحافظات الحدودية بجمعية الأورمان إلى أن توزيع المساعدات جري بحسب أعداد أفراد الأسرة، لافتًا إلى أن الجمعية اعتمدت في تنفيذ خطتها الإغاثية العاجلة على فريق عمل المؤسسة بالبحرالأحمر، وعلى قاعدة بيانات كبيرة نجحت في تكوينها داخل مدن المحافظة، كذلك على تعاون الجمعيات الأهلية الصغيرة والمناطق الأشد احتياجًا في مدن المحافظة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



قامت مندوب جمعية الأورمان بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء بتوزيع كراتين المواد الغذائية للأسر المتضررة في محافظة البحر الأحمر، وذلك لفك كرب الأسر المتضررة من الأزمة الحاليّة فيروس كورونا.ومن جانبه قال حسني الحاوي مسؤول جمعية الأورمان بالبحر الأحمر، إن الجمعية قامت بتوزع مواد غذائية على 1350 أسرة متضررة من كورونا في جميع مدن بالبحر الأحمر السبع.وأضاف مسؤول الجمعية أنهم بدءوا بتوزيع المواد الغذائية بمدينة رأس غارب بمشاركة اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب وتحت توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.