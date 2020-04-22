مائل للحرارة نهارا.. تعرف على تفاصيل طقس غد الخميس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 23 أبريل 2020، علي مدن ومحافظات مصر.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة غربًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.





شمال الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.





جنوب الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.









قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد تتعرض لكتلة هوائية حارة منذ الأمس، حيث تشهد درجة الحرارة ارتفاعا، فضلا عن وجود رياح مثيرة للأتربة.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إلى أن درجة الحرارة المرتفعة ستنكسر غدا، وستسجل الحرارة 30 درجة، ولكن ستعاود للارتفاع يوم الجمعة والموافق أول أيام شهر رمضان حيث ستتراواح ما بين 34 إلى 36 درجة، مناشدا الصائمين تأخير السحور وتناول الزبادي.









وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن حالة الطقس ستتحسن يوم السبت، وستنخفض درجة الحرارة 10 درجات، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة جدا، وغير مؤثرة.





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، علي كافة محافظات الجمهورية.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.





الوجه البحري

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.





جنوب الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.



