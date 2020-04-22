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انتخاب نائب جديد لمطران الكنيسة الأسقفية بمصر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
أعلن المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي عن انتخاب الأسقف سامي فوزي نائبًا جديدًا للمطران.

وقال «حنا» في بيان، اليوم الأربعاء، إن الأسقف سامي قد حصل على نسبة 73.49 % من إجمالي الأصوات، وذلك طبقا لدستور الأبروشية الذي ينص على انتخاب نائبًا للمطران. 

وأضاف نيافته قائلًا: إن انتخاب الأسقف سامي فوزي هو خبر سار للغاية وأثلج صدورنا جميعًا. 

يذكر أن المطران منير قام بتعيين الأسقف سامي فوزي أسقفا لمنطقة شمال أفريقيا عام ٢٠١٧ وهو حاصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت من المملكه المتحدة.

وكان مطران الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، قد بعث، أمس الثلاثاء، رسائل تهنئة لجموع الامة الإسلامية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وفى رسالته قال؛ إننا في هذا الشهر المبارك ندعو الله أن يوقف انتشار هذا الوباء، وأن يشفى كل مصاب وأن يعزى أسر من فقدوا ذويهم.

الكنسية الأسقفية تغلق كنائسها وتوقف خدماتها
يذكر أن المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، قد قرر بغلق جميع الكنائس التابعة للطائفة وإيقاف كافة الخدمات الكنسية.

وأضاف "حنا"، أن الغلق يشمل كافة الأنشطة والاجتماعات والمؤتمرات الكنسية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم دور العبادة واتباع الإرشادات الصحية اللازمة.

وحث المطران منير منير حنا الجميع لكى ترفع الصلوات لكى يتدخل الله القدير ويوقف هذا الوباء وأيضا الصلاة من أجل الأطباء والممرضات وجميع العاملين بكل المستشفيات، كما تهيب الكنيسة بأبنائها البقاء بالمنزل والالتزام بما اتخذته الدولة من إجراءات.

وتابع مطران الكنيسة الأسقفية، تدرك الكنيسة مدى الألم أن لا يجتمع الشعب معًا للصلاة، لكن نرجو أن نتحد سويا في منازلنا للصلاة كل يوم وخاصة يوم الأحد في تمام السابعة مساء، نحن نثق أن الهنا قادر أن يوقف هذا الوباء وأن يشفى كل مصاب وأن يعزى الأسر التى فقدت أحباء لها. 

وجاء ذلك في إطار ما تمر به البلاد واستجابة لتعليمات الدولة التى تحاول جاهدة أن توقف انتشار فيروس كورونا وما ينتج عنه من خسائر في الأرواح، والتزاما بصحة وسلامة شعب الكنيسة.

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