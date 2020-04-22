نقيب الزراعين: 170 ألف فدان تم زراعتهم في سيناء (فيديو)

وإليك أبرز المعلومات عن جهود الدولة في تنمية إقليم قناة السويس كالتالى:







قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعين إن أول تجربة زراعة للقمح كانت في سيناء عام 1985، مشيًرا إلى أن من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمن الغذائي المصري.ووجه "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، الشكر للرئيس السيسي والحكومة على الإنجازات التي تحققت في سيناء، لافتا إلى أن 170 ألف فدان تم زراعتهم هناك، و100 ألف فدان جاهز للزراعة في سيناءونوه إلى أن 15 مليار جنية تكلفة معالجة مياه المحمسة بينما تطوير بحيرة مريوط الواقعة على مساحة 17 ألف فدان تكلفت 250 مليون جنيه، متابعًا: "تنمية سيناء تكلفتها الإجمالية 600 مليار جنيه".وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات القومية بمنطقة شرق قناة السويس بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.- بدأت التنمية في محافظات إقليم قناة السويس بتنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة- تبع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة عددا من المشروعات وكان أهم المجالات هو النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات وصلت أطوالها في الطرق إلى 1400 كيلو متر.- إنهاء 133 مشروعا بإجمالى 115 مليار جنيه في مجال الطرق.- هناك مجموعة من المشروعات الأخرى التى ستنفذ في هذا المجال ومع نهاية 2020 سيكون حلم بناء الطرق وشرايين التنمية قد تحقق، باعتبار أن الطرق والموانئ أساس التنمية في الدولة وجهد كل المشروعات قامت بها كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة مع كل الوزارات والهيئات المدنية.- يمثل مشروع ميناء شرق بورسعيد أحد أهم مشروعات التنمية لإقليم قناة السويس، وبه أرصفة بأطوال تتجاوز 5.5 كيلو متر- محافظات إقليم السويس وسيناء من أهم المناطق التى تم التركيز عليها وكانت الرؤية لتنفيذ عددا من المدن الجديدة الكبرى في شرق سيناء وشرق القناة، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة والسلام بشرق بورسعيد ورفح الجديدة بشمال سيناء وبئر العبد الجديدة التى أصدر الرئيس قرارا بإنشائها حيث تتم كافة المدن الجديدة بالتوازى مع التنمية التى تحدث في إقليم القناة.- تنفيذ 52 مشروعا وصلت تكلفتها إلى أكثر من 54 مليار جنيه حيث سيتم استكمال 31 مشروعا آخرين بتكلفة 13.3 مليار جنيه موزعين على مستوى المحافظات بجانب مشروعات تحلية مياه البحر العملاقة والصرف الصحى- حجم عملاق من المشروعات يقدر بـ118 مشروعا بتكلفة 38 مليار جنيه وفى يونيو 2020 سيكون هناك 76 مشروع آخر بنحو 17 مليار جنيه".- وزارة الكهرباء سطرت ملحمة كبرى في تنفيذ عدد كبير من المشروعات إذ انتهت من 38 مشروعا بنحو 44.5 مليار جنيه وسيتم الانتهاء من 33 مشروعا في منتصف 2020- هناك 181 مشروعا في مجال التعليم قبل الجامعى بتكلفة مليار جنيه في صورة تنفيذ مدارس وفى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء عددا من الجامعات العالمية في منطقة سيناء وقناة السويس هناك 75 مشروعا بتكلفة 14 مليار جنيه بجانب مشروعات أخرى كجامعة الملك سلمان كما أن هناك أيضا جامعة الجلالة العالمية.هذا وقد شهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح العديد من المشروعات التنموية بينها أنفاق قناة السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد ومشروع المحاور المرورية وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس كما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية.