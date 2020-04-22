الليلة.. سمية الخشاب ضحية فيفي عبده في برنامج "خلى بالك من فيفي"

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تطل اليوم الفنانة سمية الخشاب على قناة Mbc، الساعة 9 مساء في برنامج "خلى بالك من فيفي" مع النجمة فيفي عبده، والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.



و يستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.



وشاركت فيفي عبده مع سمية الخشاب في عدة أعمال فنية مثل "الحقيقة والسراب، ياأنا ياأنتي، كيد النسا"، وتجمعهم علاقة صداقة قوية.





يشار إلى أن آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل "الحلال" الذي عرض في رمضان 2017 وشارك في بطولته بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.