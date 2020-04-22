Advertisements

رابطة العالم الإسلامي تطلق مبادرات تشمل 16 دولة ومنظمة عالمية لمواجهة جائحة كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
قامت  رابطة العالم الإسلامي، بإطلاق عددًا من المبادرات العاجلة شملت 15 دولة ومنظمة دولية للتخفيف من آثار جائحة كورونا، وفق خطة استجابة عاجلة تتماشى مع تدابير الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وحكومات البلدان المستهدفة.

وأكد المدير العام للإعلام والاتصال المتحدث الرسمي للرابطة عبدالوهاب الشهري، أن رابطة العالم الإسلامي، بدأت تنفيذ خطة شاملة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا المستجد" على الدول المتضررة في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقال، إن المبادرات تشمل في مرحلتها الأولى 16 دولة، وفق نهج الرابطة المهتدي بقيم ديننا الإسلامي الرفيعة الداعية للبر والإحسان للجميع، وقد وجه معالي الأمين العام للرابطة رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي مدراءَ المكاتب حول العالم بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومات مباشرة لتنفيذ هذه الحملات، وقد حرصت الرابطة أن يكون تنفيذها ضمن مسارات متوازية تشمل المساعدات المالية المباشرة، والتجهيزات الطبية للمراكز والمستشفيات والمستلزمات الصحية والوقائية والتوعوية، والمعونات الغذائية للفئات الضعيفة التي أثرت تدابير مواجهة الجائحة على سبل تحصيلها لقمة العيش".

وأوضح أن المسار الأول لمبادرات الرابطة المتعلق بالدعم المالي المباشر، يتضمن تقديم دعم نقدي لمنظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز جهودها في التخفيف من آثار الجائحة، إضافة إلى دعم مالي للحكومات ووزارات الصحة والحماية المدنية في عدد من دول الاحتياج، وذلك عبر مكاتب الرابطة حول العالم وضمن شراكاتها الاستراتيجية مع الحكومات والمنظمات الدولية، من أجل أن تتولى تلك الدول والمنظمات التي تلقت الدعم شراء التجهيزات الطبية والمستلزمات الصحية والوقائية لمكافحة الوباء.

وبين المتحدث الرسمي للرابطة أن المسار الثاني يشمل تجهيز مستشفيات حكومية مخصصة لاستقبال المصابين بفايروس كورونا بأسرَة طبية خاصة بالعناية المركزة وتأمين أجهزة المراقبة وقياس المؤشرات الحيوية وأجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين مع ملحقاتها الطبية، إضافة إلى توزيع الحقائب الطبية المتكاملة التي تحتوي على الكمامات والمعقمات وتوزيع النشرات الإرشادية، فضلاً عن تعقيم المباني والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن المسار الثالث للمبادرات يستهدف مساندة الحكومات على التقيد بالإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمقاومة انتشار الجائحة مثل إغلاق المدن أو الحجر المنزلي، من خلال تأمين الغذاء للمجتمعات الفقيرة والمحرومة وأبناء القرى النائية والأيتام وكبار السن والمرضى الذين لم يعد باستطاعتهم مغادرة منازلهم في ظل انتشار الوباء، حيث يجري تسيير قوافل شاحنات يومية تحوي سلال غذائية تغطي احتياج الأسر في تلك المناطق.

ولفت المتحدث الرسمي لرابطة العالم الإسلامي إلى أن الرابطة حرصت كذلك على تصميم وإنتاج عدد من النشرات والأفلام التوعوية والتثقيفية وتوظيف منصات الاتصال الخاصة بها للتعريف بالوباء وطرق الوقاية منه وأهمية الحجر والتباعد الاجتماعي والعناية بالنظافة الشخصية.

يذكر أن المرحلة الأولى من مبادرات الرابطة استهدفت 16 دولة هي: باكستان وكشمير وجنوب إفريقيا وملاوي والسنغال وتشاد وجيبوتي والسودان والصومال ونيجيريا وأفغانستان والبوسنة والهرسك وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا وصربيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فريقيا حجر منزلي التوعوية الآجلة اجهزة التنفس الصناعي

أخبار تهمك

أول صورة لـ "كوبونات وزارة التموين" وكيفية الحصول عليها

منذ حوالي 3 ساعات

خطة جديدة من الأهلي لضم نجم صن داونز

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة بالكورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

مفتي الجمهورية يعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم مصير "زيزو"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق للرئيس السيسي على إيقاف صلاة التراويح (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة": عدد المعزولين بالمحاجر والعزل الصحي يبلغ 13 ألف حالة

قادة مجموعة العشرين يؤكدون التزامهم العمل بشكل موحد في مواجهة فيروس كورونا

وزير التعليم: كلمة الملك سلمان بقمة العشرين بارقة أمل في مواجهة كورونا

وزراء التجارة لمجموعة العشرين يتفقون على إبقاء أسواقهم مفتوحة

شركة "أرامكو التجارية" تساهم بمبلغ مالي لصندوق الوقف الصحي

"الإبراشى": الإنتاج ومواجهة الوباء معا شعار الدولة في ظل الجائحة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة بالكورونا.. و12 حالة وفاة

08:06 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم