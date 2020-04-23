Advertisements

توجيه جديد من وزير الأوقاف للمواطنين بشأن صلاة التراويح

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:52 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
زينب وهبه
كثر الحديث مؤخرا والسؤال حول فتح المساجد للمصلين في شهر رمضان الكريم لأداء صلاة التراويح، وكان رد وزارة الأوقاف واضحًا وصريحًا منذ البداية بعدم فتح المساجد نهائيًا وعدم إقامة الجمع والجماعات حتى ينتهي وباء فيروس كورونا المستجد، نظرًا لأن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين، وهو أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، والقاعدة الشرعية تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن صلاة الجماعة سنة وحفظ النفس فرض وواجب.

وتستعرض بوابة "الفجر" أحدث تصريحات وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح فيما يلي: 

- وزير الأوقاف: "سأصلي التراويح في بيتي.. صلوا في بيوتكم"
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه سيقوم بأداء صلاة التراويح في منزله ودعا المسلمين لأداء الصلاة في منازلهم قائلا: "سأصلي التراويح في بيتي صلوا في بيوتكم". 
  
تأكيد من وزارة الأوقاف
في إطار مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره صرحت وزارة الأوقاف اليوم بتأكيدها على عدم فتح المساجد أثناء الفترة الحالية وفي شهر رمضان المعظم سواء لأداء صلاة التراويح أو الجمع وسواء كانت منفردة أو في جماعة وأن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذه القرارات. 

أداء صلاة التراويح في البيت
وأكد وزير الأوقاف ان صلاة التراويح كما يجوز أدائها في البيت يجوز أدائها في المسجد والآراء ترجح هذا أو ذاك ولكن يسري هذا في الامور والأحوال الطبيعية حيث يختلف الأمر في وقت الجوائح أو النوازل حيث يكون هنا حفظ النفس مقدم على ما سواه، بالإضافة إلى أن هناك إجماع من أهل العلم على تعليق الجمع والجماعات في المساجد بهدف حفظ النفس البشرية وبالتالي فإن تعليق صلاة التراويح في المساجد أولى. 

كما أوضح وزير الأوقاف أن أهل العلم والاختصاص أفادو أن حكم إقامة الجمع والجماعات بالمخالفة لقرارات جهات الاختصاص إثم ومعصية، مؤكدًا أن أداء الناس لصلاة التراويح سواء في المساجد أو الساحات أو "البدرومات" أو على أسطح المنازل وذلك بمخالفة توجيهات أهل الاختصاص والطب يؤدي إلى العدوى بفيروس كورونا وبالتالي من باب أولى أن يكون أداء صلاة التراويح وتجمع الناس إثم ومعصية.  

خطاب من وزيرة الصحة
وتسلم اليوم الأربعاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطابًا من وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد تقول فيه:" أنه لا يوجد أي ضرر على غير المريض بفيروس الكورونا المستجد من الصيام، ولا توجد أي أبحاث تثبت أي نوع من أنواع الضرر من الصيام على غير المصابين بالفيروس". 

فتح المساجد للمصلين مرهون بزوال علة غلقها
كانت قد أوضحت وزارة الأوقاف قبل ذلك أن موعد فتح المساجد للمصلين مرهون بزوال علة غلق المساجد وتتعلق العلة بأمرين هما عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة لأنه في حالة وجود حالات جديدة أصبح هناك خطرًا كبيرا من التجمعات سواء كانت التجمعات في المدارس والجامعات أو كانت تجمعات في المساجد او القهاوي، كما تتعلق علة غلق المساجد بأهل الاختصاص أو أهل الطب حيث يُرجع إليهم لمعرفة توقيت عودة التجمعات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صلاة التراويح الفجر التراويح الأوقاف اسطح المنازل

أخبار تهمك

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ يوم

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أمريكا تسجل أكثر من 1700 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه جديد من وزير الأوقاف للمواطنين بشأن صلاة التراويح

منذ ساعة و نصف

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ يوم

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 8 ساعات

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بوقف الهجرة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: مخالفة الإجراءات الوقائية في رمضان إثم كبير

بعد غلق المساجد.. 3 رسائل جديدة من المؤسسات الدينية بشأن صلاة الجمعة

هل تفتح المساجد في رمضان لصلاة التراويح؟.. الأوقاف تحسم الجدل

سبب إغلاق المساجد وترك وسائل النقل.. 3 أسئلة "صعبة" أجاب عنها وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: من يعرض حياة الناس للخطر يحاكم بالخيانة العظمى

ما هو مصير صلاة التراويح في العالم الاسلامي؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

01:03 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

11:59 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم