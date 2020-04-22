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البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع بنهاية التعاملات

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:03 م
البورصات الأوروبية
البورصات الأوروبية
انهت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع الموارد الأساسية مع تعافي أسعار النفط.


وجاء أداء الأسهم الأوروبية بالتزامن مع تعافي أسعار النفط بأكثر من 25 بالمائة بعد خسائر فادحة خلال اليومين الماضيين.

وفي الوقت نفسه، تستمر المخاوف المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، حيث يوجد حاليا 2.6 مليون مصاب تقريباً حول العالم مع حقيقة أن الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً، في حين أبلغت الصين عن 30 حالة جديدة بالأمس.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكبر وتيرة منذ عام 2009.

وعند الختام، ارتفع  مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 330.14 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 2.3  بالمائة مسجلاً 5677.06 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 1.6 بالمائة مسجلاً مستوى 10415 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 4411.8 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة ليصعد إلى مستوى 1.0822 دولار.

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