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على رأسهم السلطان وثلاثي تشيلسي.. اللاعبون التي تنتهي عقودهم.. إلى أين ؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


أثرت كارثة وباء كورونا المستجد بشكل كبير على سوق الإنتقالات الصيفية القادمة، بسبب ما خلفته من خسائر مالية فادحة لجميع الأندية، بعد نضوب الموارد المالية من جراء حقوق البث وتذاكر المباريات وعوائد الرعاية.


وذكرت تقارير عديدة، أن قيم اللاعبين التسويقية خلال الميركاتو القادم ستنهار بنسب تتراوح بين 30% وحتى 40% بسبب كورونا.


وفي ظل معاناة الأندية، يبقى خيار التوقيع مع النجوم التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم حلاً سحرياً، وذلك لأنهم سيكونون متاحين دون أدنى مقابل.


وتعج القائمة هذا الموسم بالعديد من النجوم، مما يجعلهم صيداً ثميناً لكبار أوروبا في الصيف المقبل.


إيدنسون كافاني

يعد أحدأبرز الأسماء المطلوبة بقوة في الصيف، بعدما قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

يستهدف كافاني الإشتراك في كأس العالم 2022 في قطر، وبالتالي يبحث عن عرض لمدة 3 سنوات، وتهتم أندية نابولي وأتليتيكو مدريد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد وإنتر ميامي الأمريكي بضمه.


سيلفا، مونييه، كورزوا

ليس كافاني هو الوحيد بين عناصر باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، فهناك الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونيه، والظهير الأيسر الفرنسي ليفين كورزوا، والمدافع الخبير تياجو سيلفا.

يعد موقف سيلفا أكثر تعقيداً، بسبب دخوله عامه الـ35، وتبدو فرص إنتقاله لأحد الدوريات العربية، أو الدوري الصيني أو الأمريكي واردة بقوة، في ظل صعوبة إستمراريته في التنافس على المستوى الأول.

في المقابل، يبقى مونييه وكورزوا جوهرتين ثمينتين للعديد من الأندية، حيث يعد البلجيكي مراقباً من عديد الأندية، على شاكلة توتنهام وبوروسيا دورتموند، إذا رحل أشرف حكيمي، وإنتر ميلان.

بينما جذب الفرنسي أنظار أندية عريقة، على غرار يوفنتوس وبرشلونة وأرسنال.


ثلاثي تشيلسي

بالنظر لشمال لندن، أصبح ثلاث تشيلسي، المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، الجناح البرازيلي ويليان، والجناح الإسباني بيدرو رودريجيز على اعتاب الرحيل، بعض رفضهم التوقيع على عقود جديدة.

ويبقى ويليان اللاعب الأهم بين الثلاثي، حيث يرتبط بالإنتقال ليوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

فيما يظل جيرو هدفاً قديماً لإنتر ميلان ولاتسيو، بينما يعد بيدرو هدفاً لنادي روما وأستون فيلا وبعض الاندية الصينية.


ثنائي نابولي

يمتبك نابولي بين صفوفه الثنائي، البلجيكي ديريس ميرتنز، والجناح الإسباني خوسيه كاييخون.

لا تبدو الرؤوية واضحة حول مستقبل كاييخون حتى الآن، بينما يعد ميرتنز هدفاً لناديي تشيلسي وإنتر ميلان.


دافيد سيلفا

قرر صانع الألعاب الخبير " دافيد سيلفا " نجم مانشستر سيتي إنهاء رحيلته مع النادي السماوي بعد 10 اعوام، حيث سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

ويهتم ميلان الإيطالي بضم سيلفا، بينما يبقى خيار الذهاب لإنتر ميامي المملوك من " دافيد بيكهام " خياراً وارداً.


السطان

لم يقرر زلاتان إبراهيموفيتش مستقبله في ميلان، بعد أن انضم إليه في يناير الماضي في صفقة إنتقال حر.

ورغم ظهوره بمستوى جيد، ووجود بند يتيح له التمديد لمدة موسم إضافي، إلا أن توقف النشاط الكروي بسبب كورونا، أضفى الكثير من الغموض حول موقف صاحب الـ38 عاماً.

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