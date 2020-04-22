بقبلات وأحضان.. فيفي عبده تستقبل سمية الخشاب

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استقبلت الفنانة فيفي عبده، النجمة سمية الخشاب، بالأحضان والقبلات، وذلك خلال استضافة فيفي عبده، سمية الخشاب في برنامج "خلى بالك من فيفي".





وقالت سمية الخشاب أنها تربطها علاقة قوية مع فيفي عبده، ومن أجمل المسلسلات التى قدمتها كانت معها، مضيفة أيضاً أن هناك شبه كبير بينها وبين فيفي عبده.





يشار إلى أن برنامج "خلى بالك من فيفي" مع النجمة فيفي عبده، والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.



و يستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.



وشاركت فيفي عبده مع سمية الخشاب في عدة أعمال فنية مثل "الحقيقة والسراب، ياأنا ياأنتي، كيد النسا"، وتجمعهم علاقة صداقة قوية.





يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل "الحلال" الذي عرض في رمضان 2017 وشارك في بطولته بيومي فؤاد ويسرا اللوزي ودينا فؤاد.