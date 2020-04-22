Advertisements

بعد اكتشاف مصابين داخلهما.. غلق عقارين بالأقصر لمنع اختلاط سكانهما بمواطنين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، قرارًا بعزل عقارين بضواحي المحافظة بناء علي العرض المقدم من مديرية الشئون الصحية بظهور عدة حالات ايجابي كورونا بهما.


وأوضحت محافظة الأقصر، أن العقار الأول بشارع السوق وسط مدينة الأقصر، والأخرى بمنطقة الكرنك القديم، مشيرة إلى تنفيذ السكان عزلًا اجباريًا بالمنزل لمنع الاختلاط بالمواطنين مما يحد من انتشار العدوى الفيروسية.

وأصدر محافظ الأقصر التعليمات الفورية للجهات الأمنية ومديرية الصحة والتضامن الإجتماعي والتموين باتخاذ ما يلزم كل في مجاله لتنفيذ العزل الاجباري بالعقارين المذكورين.

يأتي ذلك في اطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أخبار تهمك

أول صورة لـ "كوبونات وزارة التموين" وكيفية الحصول عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 20 ساعة

مفتي الجمهورية يعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يحسم الجدل ويكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة بالكورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

أول تعليق للرئيس السيسي على إيقاف صلاة التراويح (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم مصير "زيزو"

منذ ساعة الا ربع

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 16 ساعة

خطة جديدة من الأهلي لضم نجم صن داونز

منذ أقل من ساعتين

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:08 م

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة بالكورونا.. و12 حالة وفاة

08:06 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم