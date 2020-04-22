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روبرتو كارلوس يحكي كواليس انضمامه إلى ريال مدريد

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

سرد البرازيلي روبرتو كارلوس نجم دفاع ريال مدريد السابق كواليس انضمامه إلى صفوف الملكي عندما كان لا يزال لاعبًا في صفوف إنتر ميلان الإيطالي في منتصف التسعينات.

وقال كارلوس في تصريحات صحفية:"في إنتر ميلان لعبت كجناح وسجلت 7 أهداف في أول 7 مباريات ووصل الأمر للدفع بي كمهاجم في إيطاليا في عام 1995 وهناك عانيت كثيرًا".

وأضاف:"تحدثت مع موراتي لإخباره بأنني لا أريد مواصلة اللعب كمهاجم وفي ذلك اليوم انعقد اجتماع مع لورينزو سانز وفي 10 دقائق فقط انتهت علاقتي بإنتر ميلان ورحلت إلى ريال مدريد، في تلك الفترة كانت تُنجز الأمور سريعًا".

وعن مواطنه مارسيلو، قال كارلوس:"قدمت له نصائح كثيرة، إنه قائد وهو أحد قادة أكبر نادي في العالم وعندما انضم إلى ريال مدريد وهو في السابعة عشرة من عمره كنت أتحدث معه، لقد صنع تاريخه الرائع لأجله ليس من أجلي، مارسيلو ظاهرة".

واختتم كارلوس تصريحاته قائلاً:"مارسيلو يمكنه اللعب كظهير أو لاعب وسط أو جناح، أنا كنت ألعب كظهير فقط، اليوم ليس هناك الكثير من اللاعبين يتمتعون بأسلوبي، مارسيلو وفيليبي لويس ولودي، هناك الكثير من اللاعبين المدافعين يلعبون بطريقتهم".

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