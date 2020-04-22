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مركز الفلك الدولي: السعودية ستتحرى هلال شهر رمضان "الخميس"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
نشر موقع مركز الفلك الدولي، مساء اليوم الأربعاء، بيانا فلكيا حول موعد بداية شهر رمضان المبارك في الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أنه بما أن شهر شعبان بدأ يوم الخميس 26 مارس 2020م في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الخميس 29 شعبان 1441هـ، الموافق 23 أبريل 2020م.

وأوضح  مركز الفلك الدولي، أن هذه الدول تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان والأردن وسوريا، وليبيا والجزائر والمغرب، وموريتانيا وإندونيسيا وماليزيا، وبروناي والهند وباكستان، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا، بينما هناك دول قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس، وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 22 إبريل، ومنها مصر والعراق وتونس وتركيا.

ومركز الفلك الدولي مركز علمي رسمي يتخذ من مدينة أبوظبي مقرًا له، يعنى بالشؤون الفلكية ويضم في عضويته خبراء ومتخصصين في علم الفلك في شتى مجالاته، ومن أهم أنشطة المركز، المشروع الإسلامي لرصد الأهلة وبرنامج مراقبة سقوط الأقمار الصناعية.

متى يمكن رؤية هلال غرة رمضان؟

وأشار مركز الفلك الدولي، إلى أن رؤية هلال شهر رمضان لعام 2020 بالنسبة للدول، التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء مستحيلة؛ حيث إن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس، وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 أبريل بمشيئة الله تعالى.

كما أوضح المركز الفلكي، أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال غرة رمضان يوم الخميس، فإن رؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكتين. كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وحيث إن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس، فيتوقع أن يكون يوم الجمعة 24 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية، أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي، والتي لن تتمكن يوم الخميس من رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم السبت 25 أبريل. 

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