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مصطفى خاطر عن اسم مسلسل "عمر ودياب": فكرتي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:31 م
عمر ودياب
عمر ودياب
شيماء يونس
قال الفنان مصطفى خاطر، إن اسم مسلسل "عمر ودياب"، من اختياره وذلك بالأتفاق مع المؤلفين مصطفى عمر و فاروق هشام، حيث لاقت الفكرة إعجابهم، من كونها جديدة وغريبة وذلك بعد تغيير أسم المسلسل من "وصل أمانة" للأسم الحالي.

وتحدث "خاطر"، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، عن فكرة المسلسل قائلا: "المسلسل موضوع حلو ونمازج شابين من قلب الشعب المصري وهم بطلى المسلسل ويحمل أحدهم إسم عمر والأخر يحمل إسم دياب، يحاولون الإجتهاد في العمل ويحدث لهم إخفاقات عديدة مع العودة والإستمرار في التجربة مرة أخرى وفي إصرار منهم على النجاح" حيث أنهى كلامه قائلا:"وأن شاء الله ربنا شايل لهم حاجة حلوة".

ويوجه مصطفى للشعب المصري رسالة من المسلسل قائلا:" في شغلانات كثيرة جدا موجودة، وكل الشغلانات شريفة، مش لازم نستنى وظيفة، الدنيا اتغيرت ولازم نبص للعمل بنظرة واسعة شوية".

والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهم العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما، ويشارك في هذا العمل علي ربيع، مصطفى خاطر، محمود الليثي، محمد محمود، نهال عنبر، أمال قطب، أحمد الشربيني، نوالر المغربي تأليف مصطفى عمر و فاروق هشام، إخراج معنز التوني، إنتاج شركة سينرجي.

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