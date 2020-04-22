فرمان جديد من كارتيرون في الزمالك

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من أمير عبد العزيز المدرب المساعد إعداد تقرير شامل عن أبرز العناصر في قطاع الناشئين تمهيدا لتصعيدهم للفريق في الموسم الجديد.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أتفق مع الجهاز الفني على الاعتماد على سياسة تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين في الموسم الجديد للاستفادة بمواهب القطاع .

وبدأ كارتيرون في تجهيز المتفق عليه، بطلب تقرير عن اللاعبين المميزين في القطاع خاصة أن البعض منهم كان يتم تصعيدهم للمشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية.

وسيقوم عبد العزيز بإعداد تقرير عن أبرز اللاعبين ومراكزهم، لكي يتم الاستعانة بعناصر في مراكز محددة التي يرى فيها كارتيرون حاجة للتدعيم من اللاعبين الناشئين ليكونوا نواة المستقبل للفريق .

ويستهدف كارتيرون بناء خطة عريضة للاستفادة من الناشئين ومشاركة بعض منهم وفق ظروف الفريق فور عودة النشاط.