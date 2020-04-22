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19 % ارتفاع في أسعار النفط بنهاية التعاملات

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:25 م
أسعار النفط
أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط بنحو 19 % بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة عقب إعلان بيانات المخزونات الأمريكية ومع حالة من التقلبات الشديدة على التداولات.

وعكست أسعار النفط خسائرها القوية في وقت سابق من التعاملات بعد ساعات عصيبة لسوق الخام، ثم قلصت هذه المكاسب عقب بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت بيانات صادرة اليوم ارتفاع مخوزنات النفط الأمريكية 15 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل/نيسان الجاري، بينما تراجع إنتاج الخام بنحو 100 ألف برميل خلال نفس الفترة المقارنة.

وتراجع الطلب العالمي على النفط بشكل كبير مع جمود الاقتصادات حول العالم نتيجة لعمليات الإغلاق المفروضة من جانب السلطات التي تكافح من أجل احتواء تفشي وباء "كوفيد-19".

وتعرض الخام الأمريكي إلى خسائر بنحو 300 بالمائة في بداية تعاملات الأسبوع قبل أن يتعافي بنحو 125 بالمائة بالأمس وهو ما يتزامن من آخر يومين في عقد مايو .

ومع تراكم الإمدادات النفطية نتيجة انهيار الطلب، فإن الأسواق تواجه أزمة أخرى تكمن في عدم توافر المساحات الكافية اللازمة لتخزين النفط.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو  بنسبة 19.1 بالمائة مسجلاً 13.78 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 10.26 دولارفي الاتجاه الهابط و16.18 دولار في الاتجاه الصاعد في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 7:00مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 6.9 بالمائة ليصل إلى 20.66 دولار للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند 22.23 دولار، وكذلك بعد خسائر مبكرة تجاوزت 10 بالمائة.

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