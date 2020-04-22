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أنغام تروج لتتر أغنية "كنا بنضحك" من مسلسل "جمع سالم"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:13 م
أنغام
أنغام
مي مرسي
شاركت المطربة أنغام صورة بوستر أغنية "كنا بنضحك" والتي من المقرر طرحها قريبا والتي تقوم بغنائها من تتر مسلسل "جمع سالم" والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لهذا العام.

وكتبت أنغام على بوستر الأغنية تعليقا قائلة "كنا بنضحك..#أنغام تتر مسلسل #جمع_سالم بطولة #زينةقريبًا... #رمضان_٢٠٢٠"، وتفاعل الجمهور مع البوستر معبرين عن انتظارهم لعرض المسلسل وسماع التتر فقال أحدهم "والله يا أنغام كلنا بننتظرك" وقال آخر "ننتظر أحلى تتر".

مسلسل "جمع سالم" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم دلال عبد العزيز وزينة وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وهو من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد
أنغام تروج لتتر أغنية "كنا بنضحك" من مسلسل "جمع سالم"
أنغام تروج لتتر أغنية "كنا بنضحك" من مسلسل "جمع سالم"
أنغام تروج لتتر أغنية "كنا بنضحك" من مسلسل "جمع سالم"
أنغام تروج لتتر أغنية "كنا بنضحك" من مسلسل "جمع سالم"

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مسلسل جمع سالم الفجر اخبار الفجر الفني أنغام أغنية كنا بنضحك

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