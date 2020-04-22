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هكذا علق مصطفى خاطر على مشاركة علي ربيع بطولة مسلسله الجديد "عمر ودياب"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:35 م
عمر ودياب
عمر ودياب
شيماء يونس
وضح الفنان مصطفى خاطر عن رأيه التعاون المشترك بينه وبين علي ربيع في بطولة مسلسل "عمر ودياب"، و تحدث عن الدور المقدم في المسلسل ومع ذلك يرسل رسالة للشعب المصري من خلال تقديمهم للمسلسل، وذلك في مكالمة هاتفية، على قناة الحياة، مع الإعلامي "حسام حداد" في برنامج "الحياة اليوم".

وتحدث عن البطولة المشتركه بينه وبين علي ربيع، حيث لمع أسمهما معا منذ البأ في التمثيل وذلك من خلال مسرحية " مسرح مصر"، ووضح وجهة نظره في إتحاد أكثر من بطل في المسلسل أو عمل واحد، حيث قال:" بيزيد من ثقل العمل ويزداد قوة و ان شاء الله العمل الجديد المشترك مع على ربيع يزيده قوة "، ووضح كونه يعمل من مع الفنان علي ربيع منذ فترة بعيدة ويوجد أعمال مشتركة والعمل بيننا يحتوى على الكثير من الحب

وأشار للدور المقدم في المسلسل قائلا:" المسلسل موضوع حلو و نمازج شابين من قلب الشعب المصري وهم بطلى المسلسل ويحمل أحدهم إسم عمر والأخر يحمل إسم دياب، يحاولون الإجتهاد في العمل ويحدث لهم إخفاقات عديدة مع العودة والإستمرار في التجربة مرة أخرى وفي إصرار منهم على النجاح" حيث أنهى كلامه قائلا:"وأن شاء الله ربنا شايل لهم حاجة حلوة".
ووجه رسالة للشعب المصري قائلا:" في شغلانات كثيرة جدا موجودة، وكل الشغلانات شريفة، مش لازم نستنى وظيفة، الدنيا اتغيرت ولازم نبص للعمل بنظرة واسعة شوية"، وعبر عن حبه لقناة الحياة كونها المحتضن الرسمي لهم، بدأ من عرض تياترو مصر و مسلسل نيلي وشريهان، ووضح قائلا:" الحياة دي بيتي ونجحت بيها و مبسوطين أننا على قناة الحياة".

والجدير بالذكر أن تأليف مصطفى عمر و فاروق هشام، إخراج معتز التوني، إنتاج شركة سينرجي، وتدور فكرته في إطار كوميدي، حول شابين تقع لهم العديد من المفارقات والمشاكل بسبب تراكم الديون عليهما، ويشارك في هذا العمل علي ربيع، مصطفى خاطر، محمود الليثي، محمد محمود، نهال عنبر، أمال قطب، أحمد الشربيني، نوال المغربي.

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