"التعبئة الإحصاء" يكشف حجم الاقتصاد الغير رسمي في مصر

قال خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أحدث تعداد اقتصادي في مصر أظهر أن الحجم الحقيقي لمنشآت الاقتصاد غير الرسمي بلغ مليوني منشأة، أو ما يمثل 53 بالمئة من اجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد.





وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان رسميا عن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر.





وقال بركات في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية للتعداد الاقتصادى لعام 2018 إن رقم الاقتصاد غير الرسمي ”يجب ألا نتخوف منه خاصة وأن حجم المبالغ المستثمرة في هذا القطاع 69.3 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) تمثل نحو 5.1 بالمئة من رأس المال المدفوع لقطاعات النشاط الاقتصادي الإجمالية في مصر.“





وكشفت إحصائيات الجهاز عن أن عدد العاملين بالقطاع غير الرسمي بلغ نحو أربعة ملايين، أو ما يعادل 29.3 بالمئة من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية.





وبحسب احصائيات الجهاز، تركز 36.9 بالمئة من إجمالى العمالة في القطاع غير الرسمي في 2018 في ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية.





وتستحوذ أربعة أنشطة اقتصادية على 84.2 بالمئة من إجمالى المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وهي تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والزراعة والصيد وخدمات الغذاء.