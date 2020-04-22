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كلام نهائي.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بقاء النيجيري معروف يوسف لاعب الأبيض والمعار إلى المقاولون العرب، ضمن صفوف القلعة البيضاء  ولا وجود نية للاستغناء عنه.

 

وتواصل مسئولو القلعة البيضاء مع أسامة فرحات وكيل اللاعب لنفي الاشاعات التي تم تداولها خلال الآونة الأخيرة في بعض وسائل الإعلام عن رحيل معروف يوسف المعار إلى نادي المقاولون بدون مقابل.

 

وكان نادي الزمالك قد أكد على عدم رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق بشكل مجاني بالاضافة إلى قرار الرحيل يرجع ألى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.

 

ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 31 نقطة، من 17 مباراة، سجل لاعبوه 22 هدف وتلقت شباكه 13 هدف.

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