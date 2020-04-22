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"اتنين في الصندوق" مطلوب على جوجل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:12 م
اتنين في الصندوق
اتنين في الصندوق
تصدر اتنين في الصندوق المسلسل المنتظر عرضه في شهر رمضان 2020، اليوم الأربعاء الموافق الـ22 من أبريل 2020، ترند محرك البحث الأشهر جوجل.

اتنين في الصندوق

ويشهد رمضان 2020 العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات ويبقى اتنين في الصندوق أحد هذه المسلسلات والتي تحمل طابعًا كوميديًا.

اتنين في الصندوق في رمضان

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة الموزافق الـ24 من أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، الذي سيشهد هذا العام ظروفًا خاصًا ومسلسلات كثيرة من بينها اتنين في الصندوق أحد هذه الأعمال الدرامية.

منافسة اتنين في الصندوق

ويتنافس اتنين في الصندوق في سباق كبير مع أعمال درامية كثيرة وبها العديد من الأعمال التي تحمل الطابع الكوميدي الخفيف لعل أبرزها المسلسل الذي تقدمه البطلة نجمة الجماهير نادية الجندي بعد غياب، ونبيلة عبيد.

أولى حلقات اتنين في الصندوق

وأذيعت أولى حلقات مسلسل اتنين في الصندوق أمس الثلاثاء الموافق الـ21 من أبريل، ليصبح أولى الأعمال المقدمة في شهر رمضان التي تم عرضها قبل بدء الشهر الكريم بأيام قليلة.

مضمون اتنين في الصندوق

ويحمل مسلسل اتنين في الصندوق مضمونًا كوميديًا حيث يقوم ببطولته نحبة من نجوم الكوميديا الصاعدين بقوة، على رأسهم أوس أوس وحمدي الميرغني، مع وجود الكوميديان صلاح عبدالله الممثل القدير وبمشاركة الجوكر بيومي فؤاد والبزاوي.

القنوات الناقلة وموعد عرض اتنين في الصندوق

وأعلنت مجموعة قنوات إم بي سي الفضائية عن إذاعة مسلسل اتنين في الصندوق عبر فضائياته خلال الشهر الكريم، على أن يذاع في الـ9 ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10 ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

قصة اتنين في الصندوق
ويناقش اتنين في الصندوق معيشة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا، ويحاول حمدي الميرغني وأوس أوس ابتكار فكرة يمكن من خلالها جمع القمامة عن طريق الانترنت، ويتعرضون خلال أحداث المسلسل للعديد من المفارقات الكوميدية، التي ستضحك الجمهور الذي يحتاج إلى الضحك في ظل الظروف التي تعيشها كافة دول العالم.



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