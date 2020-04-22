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صراع شرس من كبار أوروبا على نجم إنتر ميلان

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية بريطانية أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة انضما للصراع الموجود على الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن قطبي إسبانيا أصبحا يرغبان في التعاقد مع بروزوفيتش من أجل تدعيم خط وسطهما قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كلا برشلونة وريال مدريد سيدخلان في منافسة شرسة مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني من أجل التعاقد مع بروزوفيتش الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد بروزوفيتش مع إنتر ميلان ينتهي في صيف 2022 مشيرة إلى أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تعتبر فرصة للنادي الإيطالي من أجل الإستفادة بأكبر قدر من الأموال من رحيله.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مسئولي ليفربول تواصلوا مع وكيل أعمال مارسيلو بروزوفيتش من أجل الحصول على معلومات حول رغبة النجم الكرواتي في ترك إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفا الصحيفة البريطانية أن بروزوفيتش شارك في الموسم الحالي مع إنتر ميلان في 32 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف إنتر ميلان في عام 2015 قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي.

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