Advertisements

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يغيث أهالي عدن من السيول

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حشد إمكاناته لإغاثة محافظة عدن وإنقاذ المواطنين اليمنيين بتنفيذ تدابير عاجلة لتصريف مياه السيول وفتح الطرق الرئيسية، استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات آثار السيول التي شهدتها المحافظة.

وشرعت فرق البرنامج في إنقاذ المواطنين اليمنيين منذ وقت مبكر إلى ساعات فجر اليوم، كما شقت فرق العمل طريق العقبة الرابط بين مديرية كريتر ومديرية المعلا، بعد أن تسببت السيول في انقطاع الطريق.

وأزاح البرنامج عبر الفرق الموزعة على المناطق المتضررة كميات كبيرة من المياه ومخلفات السيول عن محطة كهرباء المنصورة، ومحطة كهرباء الملعب، ومحطة كهرباء شيناز، وبلوك 80 في المنصورة، ومحطة حجيف، كما شقت الفرق عدداً من الطرقات المتضررة التي شملت طريق الشولة إلى الخط الرئيسي، وطريق الشيخ إسحاق، كما نفذ تدخلات عاجلة في حافون.

وأعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطط عمل لتنفيذ تدخلات عاجلة لإغاثة أهالي عدن لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول، شملت مديرية التواهي، ومديرية المعلا، ومديرية صيرة، ومخيم بئر أحمد، ومخيم حوش المجاري، ومخيم المعهد السعودي الزراعي، ومخيم عمار بن ياسر، ومخيم حوش عثمان، وخط الحمراء، والشارع الرئيسي في المعلا، والشابات.

ويكثّف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده للتخفيف على أهالي محافظة عدن عبر توفير معدات نقل النفايات والجرافات وصهاريج سحب المياه وآليات الخاصة بإزاحة المياه، بالشراكة مع المجلس المحلي وصندوق النظافة ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة المؤقتة عدن.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقف بجانب الأشقاء في المحافظات اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن على الدوام، حيث يشارك دائماً بتسخير جهوده وإمكانياته للتخفيف من تداعيات الأمطار والسيول المتكررة التي تتعرض لها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بين الحين والآخر، وأعقبت أضراراً في الطرقات والأحياء.

يأتي ذلك فيما يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حالياً حملة «عدن أجمل» للنظافة والإصحاح التي أنهت أسبوعها الرابع، ويعمل فيها أكثر من 300 مشارك، و12 مراقباً ميدانياً، و80 مشاركاً من فرق منظمات المجتمع المدني، و40 عضواً من المزارعين.

وتواصل فرق النظافة والإصحاح البيئي مباشرة أعمالها تحقيقاً لأهداف الحملة التي تسعى لتحسين مستوى الصحة العامة والوقاية في المحافظة، والحد من التلوث البيئي والصحي الذي تعرضت له المحافظة خلال الفترة الماضية.

وتشمل حملة النظافة والإصحاح البيئي 10 مناطق في 8 مديريات وهي الشيخ عثمان، والمنصورة (عبدالعزيز)، والمنصورة (القاهرة)، ودار سعد، وإنماء والشعب، والبريقة، وخورمكسر، والمعلا، والتواهي، وصيرة، بالتعاون مع صندوق النظافة في عدن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليمن الفجر السيول البرنامج السعودي الآجلة إغاثة إعمار اليمن

أخبار تهمك

أول تعليق للرئيس السيسي على إيقاف صلاة التراويح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 169 إصابة جديدة بالكورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 9 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن موعد الوصول للقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي: نحارب عدو خفي يشكل خطرًا على الوجود (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "تيك توك" تتخذ إجراءات جديدة بسبب حنين حسام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ حوالي 22 ساعة

خطة جديدة من الأهلي لضم نجم صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

أول صورة لـ "كوبونات وزارة التموين" وكيفية الحصول عليها

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم ملف رمضان صبحي

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

اليمن.. وصول أول ناقلة نفط سعودية إلى ميناء عدن

آل جابر: المملكة تسعى لتجديد الأمل للشعب اليمني الشقيق

قرار عاجل من السعودية بشأن اليمن ووصول أول طائرة إلى عدن

بعد كارثة السيول.. السعودية تتحرك لإغاثة اليمن

"البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" يربط اليمنيين بالبحر

السفير آل جابر: ندرس سبل دعم الملف الثقافي اليمني في منظمة اليونيسكو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

02:24 م

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

10:41 ص

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

08:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم