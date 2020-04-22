مفتي الجمهورية يكشف سبب اختلاف رؤية "هلال رمضان" في الدول العربية (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن بعض الدول يمكن ألا ترى الهلال، مشيرا إلى أن من يرى الهلال يثبت دخول الشهر ومن لم يره فليكمل العدة كما قال الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم".





وأوضح "علام"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن "نلجأ لأهل العلم في مولد الهلال لإثبات الرؤية"، متابعًا: "البحوث وهيئة المساحة هما اللذان يحددان الرؤية لسنوات قادمة".





وفي وقت سابق، أعلن مفتي الجمهورية، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هجريًا، حيث أعلن أن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.





وقال في بيانه الذي ألقاه منذ قليل من مكتبه بدار الإفتاء حيث جاء نص البيان: "استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا الموافق الثانى والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.





وتحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.





وتابع: على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أعلن مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا، ومنها استمرار غلق المساجد والمراكز التجارية والمولات والمحال يومى الجمعة والسبت مع غلقها فى الأيام العادية في الخامسة مساءً، بالإضافة إلى غلق الكافيهات ومراكز الشباب والأندية وتعليق الأنشطة الثقافية وغلق المسارح والسينمات.



